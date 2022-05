Segurança acusado de agressão na Trindade será apresentado à polícia nesta quarta (11)

O segurança acusado de agredir um homem em situação de rua nas proximidades da Paróquia da Santíssima Trindade, no centro de Belém, no domingo (8), será apresentado na Seccional Urbana do Comércio nesta quarta-feira (11) pela manhã. A informação foi dada, nesta terça-feira (10), pelo advogado de defesa do suspeito, Ivanildo Alves. O caso ganhou repercussão nacional.

O acusado deverá ser ouvido pela autoridade policial, como parte das investigações em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.