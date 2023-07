Seguir a palavra de Deus é a homilia do padre Cláudio Pighin; veja a mensagem

Em mais um momento de reflexão o padre Cláudio Pighin fala sobre a homilia, deste final de semana, que trata sobre seguir a importância de palavra de Deus. O sacerdote é responsável em ministrar as missas do Grupo O Liberal, aos domingos.

Na homilia deste final de semana, o padre conclui que como cristão a semente que cai em terra boa é quem escuta a palavra de Deus e tem o poder de construir coisas boas. "Quando a pessoa não se deixa conduzir pela palavra de Deus, fica nas trevas", destaca.

Ele diz que Jeus reúne a sua comunidade e educa com a sua palavra, e para que possa alcançar a todos ele utilizou várias estratégias comunicativas. Uma dessas, foi a de ter subido em uma barca e de ter ficado afastado da praia para ensinar a multidão que estava de pé frente a ele.

Dessa maneira, suas palavras alcançavam a todos e dessa forma torna presente o reino de Deus para a ação do semear. Na Palestina, naquele tempo, a semente era espalhada por todo o terreno incluindo partes proveitosas e outras não.

O reino de Deus está presente nos obstáculos. Todos são semeadores da palavra , porém não no mesmo grau e nem com as mesmas responsabilidades, mas todos têm a tarefa de levar a palavra de Deus ao mundo.