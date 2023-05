Padre Cláudio Pighin faz reflexão sobre a dimensão da solidão; vídeo

Reconhecer a onipresença de Jesus no cotidiano apesar das adversidades da vida é a mensagem destacada na homilia do padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém. O Evangelho do dia é de João, capítulo 14, versículo de 15 a 21. Na leitura, Jesus fala que estará para sempre ao lado de quem Nele confia e guarda os Seus mandamentos.

Confira um trecho: “Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós”.

Padre Pighin diz que o Evangelho analisado quer mostrar que mesmo com todos os problemas do mundo, como guerras e corrupções, Cristo continua presente entre todos, embora algumas pessoas não o conheçam.

“Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis; porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele”

“Por isso, Jesus suplica que seus seguidores vivam em amor, observando os seus mandamentos. Assim, Ele apela à coerência dos fiéis na vida. Para isso, precisamos da ação do Espírito Santo. Isto não é uma novidade para os cristãos, pois conhecendo Cristo, conhecemos automaticamente o Espírito Santo”, justifica Pighin.