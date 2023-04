Padre Cláudio Pighin fala sobre o Evangelho da Paixão de Jesus, segundo o evangelista Mateus; vídeo

Para este Domingo de Ramos, o padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, fala sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos de 14 a 27 e 66. Ele disse que o Evangelho da Paixão de Jesus, segundo o evangelista Mateus, nos propõe várias reflexões. “No entanto, focalizaremos somente algumas devido à extensão do texto. Estamos assim iniciando a Semana Santa com o dia da festa dos ramos”, disse.

“Por que essa semana é chamada Santa? Porque é aquela em que Jesus se manifesta e manifesta a sua vontade de ir ao encontro da pessoa como um todo, não somente o ser humano que o busca e reza. Mas, sobretudo, o ser humano que o rejeita e o mata”, completou.

Padre Cláudio Pighin disse que Jesus se apresenta à cidade santa de Jerusalém com uma entrada solene, cavalgando um burrinho, manifestando a sua total realeza.

VEJA TAMBÉM:

“Jesus se apresenta como um rei simples e humilde, que busca o bem de todos, consciente de que a sua máxima doação teria sido na cruz”, afirmou. E completou: “Nós podemos definir essa doação total como sendo a loucura do amor de Deus por seus filhos e filhas. Portanto, compreendemos que Jesus vive a sua paixão como protagonista. Mateus mostra assim como Jesus põe a própria vida nas mãos de Deus. Ele sempre confiou em Deus”.