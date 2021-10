Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai investigar suposta praia em Belém

Após alguns vídeos que mostram uma suposta praia no bairro do Telégrafo, em Belém, ganharem destaque nas redes sociais nesta segunda-feira (18), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) informou que uma equipe técnica vai investigar a área para descobrir se a capital realmente possui esse tipo de formação geológica.



Os vídeos foram gravados e compartilhados pelo diretor de carnaval Claudio Takay, de 31 anos, que ficou encantando com a beleza do lugar. "Para você que acha que não tem praia aqui em Belém, ah, gente, tem sim, tem pôr do sol. Tem praia em Belém, aqui no bairro do Telégrafo", comentou Claudio, por meio de um dos vídeos.



Em entrevista ao Grupo Liberal, ele explicou que não é morador do Telégrafo, mas costuma frequentar o bairro porque é diretor de uma escola de samba localizada nesta localidade. No último domingo (17), ele foi convidado por alguns moradores para conhecer a suposta praia.



"Foi um dia atípico. Fui convidado para conhecer esse lugar lá de uma comunidade, que fica na região da rodovia Arthur Bernardes. Para me apresentar o surgimento de uma praia que já existe há algum tempo, mas é algo deles. Eles estão limpando, tirando as pedras quando a maré vem trazendo", relatou.



Segundo Claudio, a extensão de areia à beira do rio fica a cerca de 200 metros da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. "Fica dentro dessa comunidade. Uma invasão nova. É um lugar de difícil acesso, que foi aterrado. Colocaram umas pedras para passar. Tá em formação ainda", detalhou.



"Foi surpreendente ver esse cenário com um pôr do sol maravilhoso. E o povo desfrutando já do local com algumas barraquinhas, se divertindo, tomando banho em um chuveiro que instalaram. Uma paisagem atípica, parece que estava fora da cidade, em algum interior. Tomara que vire um point", torceu Claudio.

Investigação

Por meio do Departamento de Controle Ambiental (DCA), a Semma informou que ainda não foi notificada quanto ao suposto surgimento de uma praia no bairro do Telégrafo. "A Semma enviará técnicos ao local para analisarem a situação da área e, após investigação, poderá se posicionar sobre o fato", disse, em nota.