"Praia do Telégrafo" viraliza e moradores explicam os cuidados que tem com o espaço

A passagem São Pedro, na Comunidade Beira Mar, no bairro do telégrafo abriga 200 famílias que compartilham um quintal em comum que ficou conhecido como a "praia do Telégrafo", após uma foto de um carnavalesco que foi convidado para um evento no final de semana viralizar. As lideranças do local contam que a "prainha" como chamam já existe há quase três anos, mas que não faz parte de nenhum fenômeno e, sim, de esforço coletivo da comunidade que cuidada da limpeza e manutenção do terreno que está às margens do Rio Guamá.

Dona Socorro Barbosa, é fiscal da gestão e está há quase dois anos na comunidade, mas é vista como a "avó" da comunidade beira mar; ela conta que as pessoas descobriram agora o espaço, mas que não é exatamente uma praia, sempre existiu, e a comunidade retirou os entulhos e lixos visando a qualidade de vida e lazer das crianças da comunidade. "Nos quintais a gente sempre limpa, pois além dos entulhos, aparecem cobras e nós devolvemos para o outro lado, para a natureza... Há quase três anos cuidamos daqui, mantemos a limpeza desse local, não se tornando uma praia, mas um local de lazer para as crianças. É o quintal das nossas casas", explica.

Legenda (Ivan Duarte / O liberal)

"Quando a maré é alta a água chega até o espaço onde vamos construir o centro comunitário. Esse espaço aqui usamos para almoçar, fazer churrasco, tomar um banho quando a maré cresce, mas muitas vezes viemos só para almoçar. Aqui não é areia como praia, é meio 'lamoso', mas as crianças brincam e continuamos a fazer a nossa manutenção", concluiu.

Diel do Carmo Santos é presidente da comunidade Beira Mar observa que todos estão unidos na associação para administrar melhor a comunidade e dar dignidade aos que residem. "Eu sou morador, estamos em conversa com a prefeitura, órgãos públicos, para nos dar assistência. Mas a prainha só existe a partir do momento que começamos a limpar, plantar, geralmente temos uma reunião para a nossa comunidade melhorar... Antes disso a comunidade repercutiu após um sinistro, um incêndio e agora está sendo resolvido. A prefeitura está no ajudando a ajeitar a nossa vida aqui, para vivermos melhor", ressaltou Diel.

Após a divulgação em redes sociais do espaço que chamam de "Praia do Telégrafo", a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) informou por meio de nota que "uma equipe técnica do Departamento de Controle Ambiental (DCA) será enviada para a localidade na tarde desta terça-feira, 19. Como ainda não há informações conclusivas a respeito das condições da área, a orientação é que a população não faça uso do espaço para banho enquanto não for realizada a análise de teste de balneabilidade no local", finaliza a nota.