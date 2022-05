Saúde mental: saiba onde encontrar atendimento psicológico gratuito em Belém

Segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), realizada em 2021, o Brasil ocupa o primeiro lugar em casos de ansiedade (63%) e depressão (59%) entre a população. Procurar ajuda profissional ao sentir algum sintoma é o primeiro passo para combater e prevenir os transtornos. Pensando nisso, o Oliberal.com listou onde procurar atendimento psicológico gratuito em Belém e região; confira.

Atendimento psicológico no Pará

ONG Olívia

Público alvo: população LGBTQIA+

Endereço: UFPA, campus básico, segundo andar do complexo Vadião.

Redes sociais: @olivialgbt (Instagram e Facebook).

Contato: WhatsApp (91) 99320-1788

Clínica de Psicologia - UNAMA

Público alvo: estudantes e população em geral

Horário: 8h às 12h; 14h às 18h; 18h às 20h

Contato: 4009-3012

Endereço: Dentro do Bloco F, localizado no campus Alcindo Cacela da Universidade da Amazônia

Plantão psicológico - UNAMA Ananindeua

Público alvo: paraenses maiores de 18 anos, residentes dos municípios da Região Metropolitana de Belém

Horário: a combinar

O agendamento e a consulta ocorrem pelo site

Contato: 4009-3050.

Clínica psicológica virtual UFPA

Público alvo: população interna e externa da universidade, profissionais de saúde, estudantes indígenas, quilombolas e seus familiares e comunidade

Horário: de segunda-feira à sábado, a combinar

Agendamento: pode ser feito pelo site

Clínica de Psicologia da UFPA

Público alvo: população em geral

Horário: terça asexta-feira, de 8h às 11h e 14h às 17h

Não precisa de agendamento prévio no site.

Contatos: (91) 98429-0279, para falar com Roseane; (91) 98382-9628, para falar com Fernanda

Serviço de acolhimento psicológico da UFRA

Público alvo: alunos (as) da universidade

Horário: a combinar, de segunda a sexta-feira

Contato: Campus Belém: Bruna Carvalló (91) 98101-0139; Stéphanie Correa: (91) 98090-2565

Campus Capanema: Thiago Costa (91) 99995-2540

Campus Capitão Poço: Hadassa Almeida (91) 98135-3202

Campus Paragominas: Aneska Oliveira (91) 98373-0940

Campus Parauapebas: Cláudia Camilo (94) 98154-7401

Campus Tomé-Açu: Suzane Lima (91) 98551-9357

Serviço de acolhimento psicológico da UEPA

Público alvo: alunos (as) da instituição

Horário: segunda a sexta, das 9h às 14h

Endereço: no Núcleo de Assistência Estudantil (NAE), localizado no prédio da Reitoria da UEPA, na Rua do Úna, 156, no bairro Telégrafo

Atendimento: e-mail naeuepa@gmail.com ou telefone

Contato: (91) 3299-2247

Centro de Valorização da Vida | CVV

Público-alvo: todos

Horário: 24 horas

Contato: 188

Atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs)

CAPS Icoaraci (Caps I)

Endereço: Rua Monsenhor Azevedo, 237 (entre Passagem Maguari e Lopo de Castro), Campina de Icoaraci.

Contato: (91) 3227-9137

E-mail: capsicoaraci@ibete.com.br

CAPS Amazônia (CAPS I)

Endereço: Passagem Dalva, 377, bairro Marambaia

Contato: 3231-2599/ 3238-0511

E-mail: capsam.sespa@outlook.com

CAPS Renascer (CAPS III)

Endereço: Travessa Mauriti, 2179, entre avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, bairro Pedreira

Contato: (91) 3276-3448

E-mail: capsrenascer@yahoo.com.br

CAPS Grão-Pará (Caps III)

Endereço: Rua dos Tamoios, 1840, Batista Campos

Contato: (91) 3269-6732

E-mail: capsgraopara@yahoo.com.br

CAPS Marajoara (CAPS ad III)

Endereço: Conjunto Cohab, Gleba I, WE-2, 451 - Nova Marambaia

Contato: (91) 32360399

E-mail: capsmarajoara@gmail.com

Onde recorrer em caso de emergência?

Samu: 192

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Pronto-Socorros

Emergência Psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém: travessa Alferes Costa, S/N - Pedreira

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)