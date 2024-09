Saúde Belém Digital já contabiliza mais de 16 mil consultas médicas

Com um pouco mais de um mês de funcionamento do cadastro de consultas do Saúde Belém Digital, o sistema já contabilizou, de 13 de agosto a 26 de setembro, mais de 27 mil cadastros e mais de 16 mil consultas. As informações foram divulgadas durante a visita, nesta quinta-feira, 26, de profissionais colaboradores ao prédio Espaço Inovador do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, local da central de profissionais responsáveis pelo monitoramento e call center do aplicativo Saúde Belém Digital.

Os dados divulgados detalham, ainda, a distribuição de consultas por área. Na medicina generalista, clínica geral, foram 10.144 consultas; na área da nutrição, 3.173 consultas realizadas; em psicologia 2.308 atendimentos; e na especialidade de educação física, 494 consultas realizados por meio do Aplicativo Saúde Belém Digital, disponível no sistema Android e IOS.

O uso do aplicativo não consome os dados móveis do celular e os atendimentos são completamente gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) Municipal.

Meta é expandir

Nesta primeira etapa, o aplicativo está disponível para 680 mil moradores de Belém, maiores de 18 anos, cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), assim como seus dependentes. A meta da Sesma é expandir o acesso para toda a população até 2025.

Saúde Belém Digital agora conta com call center 24 horas

O Saúde Belém Digital ampliou os serviços e, agora, conta com um call center exclusivo, disponível 24 horas por dia, para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do aplicativo e o atendimento realizado pelos profissionais de saúde. O novo serviço funcionará de forma ininterrupta, incluindo feriados, pontos facultativos e finais de semana, garantindo suporte contínuo aos usuários.

Os números para contato são: (91) 3122-7062 (Vivo) e (91) 3039-0062 (Claro). A equipe de atendimento está pronta para fornecer orientações, além de registrar elogios, sugestões e reclamações, visando aprimorar a experiência dos usuários do Saúde Belém Digital.

"Acreditamos que podemos aperfeiçoar o serviço através da escuta de quem o utiliza. O call center será uma ferramenta fundamental para obter essa perspectiva, permitindo que possamos atender com, cada vez, mais qualidade e resolutividade", afirmou a supervisora do aplicativo, Ana Brito.

A ação é da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saude (Sesma) e em parceria com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).