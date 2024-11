Saúde Belém Digita realiza mais de 51 mil atendimentos em dois meses de funcionamento

Com dois meses e meio de funcionamento, o Saúde Belém Digital (SBD) registra 47 mil belenenses cadastrados no aplicativo, mas esse número ainda é considerado baixo pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), diante dos 680 mil acessos disponíveis à população.

Mais de 51 mil atendimentos já foram realizadas por meio da plataforma, com a maior procura, 60,37%, pelos serviços de médicos generalistas e pediatras, que atendem de segunda a segunda, a qualquer hora do dia.

Além disso, a plataforma conta com uma equipe multidisciplinar destinada a ampliar a estratégia de orientação em saúde. A procura por esses profissionais, neste momento, inclui 18,26% em Nutrição, 18,62% em Psicologia e 2,76% em Educação Física.

O Secretário Municipal de Saúde, Pedro Anaisse, explica que a plataforma está apenas na sua primeira fase. A ideia é ampliar para mais atendimentos de consultas, exames e até marcações de cirurgias. " A nossa avaliação nesses dois meses e meio é que alcançamos números signigicativos e analisamos que essa experiência digital faz parte de um plano vinculado à rede de atendimento primária que pode agregar ainda mais. Durante a COP, o serviço poderá ser disponibilizada para os usuários em até 5 idiomas.

A plataforma pode ser baixada gratuitamente nas lojas de aplicativos e funciona em redes 3G, 4G e 5G. Essa iniciativa transforma o acesso à Atenção Básica à Saúde em Belém, proporcionando mais facilidade e agilidade para todos os cidadãos.

O atendimento é realizado por meio de um aplicativo disponível para celulares que utilizam os sistemas operacionais Android e iOS, sem a necessidade de agendamento, proporcionando atendimento direto ao médico, sem custo de créditos do celular.

Um dos principais objetivos do Saúde Belém Digital é garantir acesso fácil e de qualidade aos serviços de saúde disponíveis na plataforma, reduzindo o fluxo de atendimentos nas unidades de urgência e emergência para pacientes classificados como verde e azul (pouco e não urgentes), que são de complexidade da Atenção Primária. Esse impacto já está sendo observado com dados recentes.

Para usufruir dos serviços, pessoas maiores de 18 anos e seus dependentes devem ser cadastrados pelos Agentes Comunitários de Saúde em uma Unidade Básica de Saúde de Belém. É importante destacar que a plataforma não deve ser confundida com serviços de urgência e emergência, atendendo apenas casos de baixa complexidade. O Saúde Belém Digital visa oferecer suporte inovador à atenção básica do município, focando na proteção da saúde, prevenção, diagnósticos e ações que promovam o bem-estar da comunidade. Durante as consultas, os médicos têm a capacidade de prescrever receitas e disponibilizar atestados, conforme a avaliação de cada caso.

Como Baixar o Aplicativo Saúde Belém Digital

O aplicativo está disponível gratuitamente na loja do seu celular, tanto para dispositivos que utilizam o sistema operacional Android quanto para iOS. Para utilizar o aplicativo, o primeiro passo é digitar o CPF. Em seguida, serão solicitados dados como data de nascimento e nome da mãe. Após a confirmação do processo por meio de um código enviado via SMS, o usuário poderá escolher um dos profissionais disponíveis online, sem a mediação de robôs, com a primeira interação garantida em até 15 minutos.

Próximas etapas

Integração das informações Atualmente, o aplicativo está em sua primeira versão. Segundo a Sesma, em breve ele passará por novas atualizações, que permitirão a integração de dados com os serviços da rede municipal de saúde e dos hospitais universitários. Isso significa que tanto os usuários quanto os médicos terão acesso ao histórico do paciente, incluindo os atendimentos realizados na rede municipal de saúde e nos hospitais universitários.