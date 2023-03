São José: humildade a serviço da fé e da família

Não é difícil se encontrar imagens de São José com o Menino Jesus no colo ou mesmo dormindo. Essas duas expressões artísticas denotam a grandiosidade da vida e missão desse santo. Isso porque uma curiosidade sobre São José é que Deus se manifesta a ele por meio de sonhos. Nos sonhos, ele tem o impulso de Deus para tomar decisões, para ir conduzindo a vida da sua família e ser colaborador do Projeto Divino para a humanidade da vinda de Jesus Cristo como o grande pastor dos povos para a salvação. José e Maria, ou São José e Nossa Senhora, foram os pais de Jesus na Terra. Muitas pessoas chegam a colocar um papelzinho embaixo da imagem do santo para que ele sonhe os seu sonhos.

Por essa responsabilidade, como narrada na Bíblia, São José foi um dos pilares da família de Jesus, destacando-se como um homem dedicado ao núcleo familiar e uma vida de fé. Por isso tornou-se patrono da família, da Igreja Católica e dos trabalhadores, visto que ganhava o pão de cada dia como carpinteiro.

São José considerado como um "homem justo", que, diante da gravidez inexplicável da noiva, deixa de lado o orgullho e passa a proteger Maria das acusações das pessoas na época. Nesse contexto, recebeu de um anjo a mensagem: "Não temas receber a Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus".

Então, José recebe Maria como esposa. Após Jesus nascer, o anjo vem advertir José sobre a perseguição encetada por Herodes, aviso esse que faz com que ele e a família fujam para o Egito, onde José deveria recomeçar a vida. Quando Herodes morre, o anjo avisa José sobre o fato e o convida a retornar a Israel. Ele, então, com a mulher e o filho se refugiam em Nazaré, na Galileia, sempre orientados pelo anjo.

Por ser um carpinteiro bastante trabalhador e ter ensinado o ofício ao Menino Jesus, São José destaca-se como patrono dos trabalhadores. Jesus chega a ser identificado como filho desse trabalhador pelos homens de Nazaré: "Não será este o filho do carpinteiro?".

A missão de pai do Filho de Deus foi desafiadora, pelo fato de caber a ele ensinar a Jesus o que é justo e o que é injusto, como pode ser inferido na passagem da Bíblia narrando que José e Maria tiveram que procurar por Jesus quando o levaram a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Jesus ficou no Templo, quando os pais regressaram a Nazaré, e somente foi encontrado após três dias. Ele havia ficado debatendo com os doutores. Ao ser interrogado sobre seu desaparecimento, Jesus disse aos pais: "Por que que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai?”.

Celebração

O Dia de São José transcorre neste domingo (12). No entanto, como informa a Arquidiocese de Belém, “excepcionalmente este ano a Igreja Católica celebra a Solenidade de São José, Patrono Universal da Igreja e padroeiro das famílias, no próximo sábado (18), pois o dia 19 data oficial da celebração é o quarto Domingo da Quaresma e a liturgia dos domingos do Tempo Quaresmal tem prioridade frente às festas e solenidades do calendário litúrgico”.

Essa orientação será seguida pelas paróquias nos bairros de Canudos, Umarizal, Icuí-Guajará, Águas Lindas e no Distrito de Outeiro, com este domingo sendo reservado para procissões. Essas demonstrações de fé ocorrerão nas paróquias, incluindo a Paróquia São José de Queluz, no bairro de Canudos, logo após a missa das 7h deste domingo. Mas qual o legado de São José à humanidade e à Igreja?

Presença discreta

O frei Alessandro Dias, pároco de São José de Queluz, explica que São José, por meio de sua própria vida, traz o convite a adesão ao Projeto de Deus, “São José, dentro das Escrituras, ele tem uma presença muito discreta, mas nessa presença discreta a gente já é capaz de perceber esse convite com a vida de que Deus é importante, de que não se pode levar uma vida sem Deus, sem fazer a sua vontade”, pontua.

A simplicidade é algo marcante na vida de São José, como diz frei Alessandro, pelo fato de o santo não ter proferido palavras. “A vida nos ensina, e, na humildade, no silêncio, ele vai contribuindo para que o Projeto Salvífico de Deus se se realize; não precisamos de coisas extraordinárias para que a vontade de Deus aconteça; o silêncio, a humildade, já são a manifestação da força de Deus na pessoa, no ser humano”, ressalta.

Paternidade

A paternidade de São José no sentido amplo do termo é enfatizada no tema da festividade da paróquia “São José, um coração de pai’. Como 2023 é o Ano Vocacional na Igreja, o tema funciona como uma convocação aos fiéis para pensar nas vocações, e, em particular, na vocação da famílias. “Paternidade no sentido de cuidar, de promover a família, como proteção, não medir esforços para que a família possa ser atendida, ser amparada” , acrescenta o frei.

O santo será lembrado na missa da noite deste sábado (18), e neste domingo (19), na paróquia, serão celebradas quatro missas ao longo do dia, marcando o quarto Domingo da Quaresma, mas com o diferencial de ter uma procissão após a missa das 7h e programação cultural à noite, inclusive, com venda de comidas, “uma festa da família”.

Referência e sonhos

Assim como Deus contou com o “sim” da Virgem Maria, Ele também dispôs do “sim” de São José para que a encarnação do Verbo de Deus tivesse esse amparo, essa proteção, no projeto de salvação da humanidade, como frisa frei Alessandro.

Com diz frei Alessandro, os profetas anunciavam que o Messias seria da estirpe de Davi, e São José, por ser da descendência de Davi, ao adotar Jesus transmite essa característica. “Mas, São José é pai, e o papa Francisco expõe muito bem os diversos sentidos dessa paternidade, do acompanhamento, da educação, da formação na fé, do sustento da família por meio do trabalho, do ofício e, principalmente, pelo testemunho de fidelidade à vontade de Deus”.

Santo protetor

O motorista profissional aposentado Brain Salomão Casseb, 75 anos de idade, não deixa de fazer suas orações ao santo. “Tudo o que vem de Deus é bom, então, eu sou devoto de São José, Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, e São José protege a família da gente”, revela.

Brain destaca que estava com muitas dores nas pernas e se apegou ao santo e tem melhorado, “caminhando com ele”. “Ele é um segundo pai, ele é um protetor, nos protege, saúde, muita paz, protetor da família da gente, eu peço proteção a ele para a minha família e as famílias do mundo inteiro”, arremata.

Confira a programação nas paróquias em Belém:

Paróquia São José de Queluz – Canudos (rua Cipriano Santos, 311) - no sábado (18), missa solene às 18h30. No domingo (19), missa às 7h, presidida pelo padre Frei Paulo Alessandro Dias, seguida de procissão pelas ruas do bairro, na festividade iniciada no dia 10 e que terminará neste domingo (19). Serão celebradas missas às 11h, 17h e 19h.

– Canudos (rua Cipriano Santos, 311) - no sábado (18), missa solene às 18h30. No domingo (19), missa às 7h, presidida pelo padre Frei Paulo Alessandro Dias, seguida de procissão pelas ruas do bairro, na festividade iniciada no dia 10 e que terminará neste domingo (19). Serão celebradas missas às 11h, 17h e 19h. Paróquia São José – Umarizal (rua Domingos Marreiros, 104) - no sábado (18), Missa Solene às 7h, 9h e 19h, na Igreja Matriz de São José; às 12h, no Shopping Boulevard, e, às 17h, na Capela Medianeira de todas as Graças; no domingo (19), missa às 7h, presidida pelo pároco, cônego Sebastião Fialho, seguida de procissão - missas às 11h, 17h e 19h (esta com transmissão ao vivo pela TV Nazaré)

– Umarizal (rua Domingos Marreiros, 104) - no sábado (18), Missa Solene às 7h, 9h e 19h, na Igreja Matriz de São José; às 12h, no Shopping Boulevard, e, às 17h, na Capela Medianeira de todas as Graças; no domingo (19), missa às 7h, presidida pelo pároco, cônego Sebastião Fialho, seguida de procissão - missas às 11h, 17h e 19h (esta com transmissão ao vivo pela TV Nazaré) Paróquia São José dos Verdejantes – Águas Lindas (Conjunto Verdejantes, travessa terceira, s/n) - no sábado, missa às 19h, e, no domingo, às 17h30, sairá a procissão com a imagem de São José da Comunidade Sagrada Família para a Igreja Matriz, onde será celebrada a Santa Missa pelo pároco padre Rafael Soares.

– Águas Lindas (Conjunto Verdejantes, travessa terceira, s/n) - no sábado, missa às 19h, e, no domingo, às 17h30, sairá a procissão com a imagem de São José da Comunidade Sagrada Família para a Igreja Matriz, onde será celebrada a Santa Missa pelo pároco padre Rafael Soares. Paróquia São José, esposo de Maria – Distrito de Outeiro (rua Flamengo, s/n, bairro do Água Boa, Ilha de Caratateua) - no sábado (18) será celebrada Missa Solene, pelo monsenhor Paulo Andreolli, bispo auxiliar nomeado para Arquidiocese de Belém; no domingo(19), missa às 19h, celebrada pelo pároco padre Dani Pantoja

– Distrito de Outeiro (rua Flamengo, s/n, bairro do Água Boa, Ilha de Caratateua) - no sábado (18) será celebrada Missa Solene, pelo monsenhor Paulo Andreolli, bispo auxiliar nomeado para Arquidiocese de Belém; no domingo(19), missa às 19h, celebrada pelo pároco padre Dani Pantoja Paróquia de São José Operário – Icuí (rua São Salvador, 50) - embora seu padroeiro seja festejado em 1° maio (Dia do Trabalhador), será celebrada missa no sábado, 19h, e, no domingo, no mesmo horário, presidida pelo pároco padre Ailton Melo Teixeira, seguida de procissão pelas ruas do bairro.