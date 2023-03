Oração: tônus espiritual para energizar a vida, com aval da ciência

Morador do bairro do Jurunas, o despachante de veículos Raimundo Nonato Vasconcelos Trindade, 68 anos, não deixa de acompanhar as missas na Basílica Santuário de Nazaré, para reforçar a fé na santa padroeira. "Eu me sinto muitíssimo bem quando venho aqui, orar, porque eu me renovo, encontro esclarecimento sobre muita coisa e consolo para os desafios na fé, na oração; já dei muita cabeçada na vida, tive prejuízo financeiro, mas, com fé, sigo em frente". A fala de Raimundo traduz muito do que a oração significa na vida das pessoas. Nesta sexta-feira (3), transcorre o Dia Mundial da Oração, e, então, vale a pena se buscar saber sobre os significados dessa prática.

Raimundo Nonato: refazimento na oração para seguir na vida (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Na avaliação da pedagoga Márcia Santos, 55 anos, que todos os dias não deixa de comparecer à Basílica Santuário, no final da manhã, para fazer suas orações, "só orando para a gente não cair em tentação nesse mundo". Márcia afirma que sente uma "paz inexplicável vindo de Deus, para continuar a vida, para ficar fortalecida". Ela relata que quando não pode ir à igreja sente-se desanimada.

Quem também não abre mão da oração é o guarda de Nazaré, Heraldo Barroso. "Quando chego aqui, na Basílica Santuário, venho logo fazer a minha oração para agradecer por tudo que recebo na vida e também pedir proteção e graças", declara. Dona Tereza Souza, 67 anos, moradora do bairro da Marambaia, também costuma frequentar missas e orar muito pelos familiares. "Eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima e sempre peço muito pelo bem-estar da minha família. "Na oração, eu encontro paz e consolo", assinala.

62% dos brasileiros utilizaram estratégia

de cuidados à saúde baseada na espiritualidade

Mas, orar faz mesmo bem às pessoas? Quem responde a essa pergunta é a psicóloga Márcia Soares, 54 anos, professora doutora da Universidade Federal do Pará (UFPA). Márcia pontua que, no cenário atual, estudos apontam que a oração é uma prática relacionada à dimensão espiritual do ser humano.

"Tem sido predominante o modelo biomédico de compreensão da saúde, sendo assumido nas políticas públicas assim como nas pesquisas atuais; no modelo biomédico, a saúde é compreendida como ausência de doença, e a assistência à saúde, por conseguinte, centra-se na doença, no diagnóstico, numa terapêutica fármaco-medicamentosa", destaca a psicóloga.

Observa-se, como ressalta Márcia, em termos de políticas de saúde, que a dimensão da espiritualidade é uma das áreas contempladas na regulamentação da abordagem integracionista da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) pelo Ministério da Saúde, portaria no 971 de 03/05/2006. Segundo dados do relatório do PNPIC, 62,9% dos brasileiros utilizaram alguma estratégia complementar e/ou integrativa nos cuidados à saúde no SUS, que levam em conta uma racionalidade médica não-hegemônica embasada na espiritualidade, tais como: acupuntura, meditação, yoga, imposição das mãos, hipnose e liang-gong e tai chi, entre outros.

Também nos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia, a espiritualidade tem sido tratada enquanto diálogos com Saberes Tradicionais e Políticas Públicas de Atenção Integral à Saúde. "Portanto, as pesquisas indicam estreita relação entre oração e saúde mental e espiritual, como diminuição da ansiedade, direção e propósito na vida", destaca Márcia Soares.

Ela observa que a perspectiva de uma saúde integral precisa ser constantemente lembrada no contexto onde predomina o modelo biomédico. "Tão importante quanto os aspectos físicos, são as dimensões da saúde mental e espiritual; portanto, os efeitos físicos e emocionais da oração, ou seja, o efeito psicofisiológico da pessoa que ora é fundamental, por exemplo, a oração pessoal, o efeito da oração na resposta aplicado à redução do estresse, como uma estratégia de coping (enfrentamento) em situações diversas de sofrimento: enfrentamento do câncer, ou como técnica promotora de bem-estar na velhice".

De várias maneiras, a prática da oração contribui com a saúde das pessoas (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Nenhum dos estudos enfoca, exclusivamente, a relação entre coping e oração. Alguns trabalhos apontam a oração como uma prática terapêutica alternativa/complementar.

Experiência pessoal

"Eu tive em 2016 um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que revolucionou a minha vida; fiquei internada na UTI por 1 semana e vários grupos de familiares e amigos, fizeram correntes de oração (católicos, evangélicos, espíritas), pessoas que não tinham religião mas com uma espiritualidade, me mandaram energia positiva; e isso foi fundamental, essa rede de cuidados, para a minha recuperação; depois de quatro anos, eu concluiu o doutorado, com minha tese de praticas complementares em saúde e a universidade e hoje tenho um projeto de extensão: yoga e meditação: formas de reconectar com a vida", revela a psicóloga.

Como exemplo de estudo científico acerca dos efeitos da oração na pessoa, Márcia Soares lembra que no artigo de revisão "O papel da oração como coping religioso positivo em redução do estresse",

Armando Ribeiro das Neves Neto diz: "O objetivo deste artigo de atualização é descrever suscintamente o papel da espiritualidade na prática da psicoterapia, principalmente através da compreensão da oração pessoal como coping religioso positivo na eliciação da resposta de relaxamento psicofisiológico em redução do estresse".

"O sistema nervoso autônomo parassimpático, o

hormônio DHEA (deidroepiandrosterona), o neurotransmissor acetilcolina e o óxido nítrico são alguns

dos componentes da resposta de relaxamento que

ativam o funcionamento anabólico, ou seja, a regeneração ou desenvolvimento celular", completa o autor, mencionado por Márcia Soares.



Confira alguns dos benefícios da oração para o ser humano:

- Momento de esclarecimento, consolo e paz

- Funciona como estratégia de coping (enfrentamento) em situações diversas de sofrimento

- Proporciona a redução do estresse

- Regeneração ou desenvolvimento celular

- Serve como estratégia complementar e/ou integrativa nos cuidados à saúde no SUS