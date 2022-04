São Jorge ganha homenagens em Belém neste sábado (23)

Um dos santos mais populares do país, São Jorge, padroeiro dos militares e escoteiros, será alvo de homenagens ao longo deste sábado (23) na capital paraense. O dia 23 de abril é dedicado ao santo, data da morte dele, e a Arquidiocese de Belém tem programação na Paróquia São Jorge, na avenida Dalva, 445, no bairro da Marambaia. A partir das 17h, sairá uma procissão de fiéis.

A festividade, iniciada no dia 17 e que terminará neste sábado (23), tem como tema “Com São Jorge, em sinodalidade, educar para a participação e missão”, envolvendo missas, novenas e arraial com venda de comidas. No dia do padroeiro (23), a igreja ficará aberta à visitação e contará com missa às 7h, presidida pelo padre Isaías de Lima, vigário paroquial da Paróquia São Jorge; às 10h, presidida pelo pároco, padre Raimundo Ribeiro Martins, e, às 12h, pelo padre Marcelo de Brito Beraldo, capelão militar - Capelania Nossa Senhora do Loreto.

À tarde, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá missa às 15h, e, às 17h, sairá uma procissão com a Imagem de São Jorge em frente à Igreja.

A procissão seguirá pela avenida Dalva, passagem Nossa Senhora de Fátima, avenida Pedro Álvares Cabral, avenida Tavares Bastos, passagem Dalva, rua Anchieta, avenida Dalva e retorno para a paróquia.

A missa de encerramento da festividade será realizada às 19h e presidida pelo padre Francisco Barbosa, diretor geral dos Padres Joseleitos de Cristo, (congregação dos Padres responsáveis pela Paróquia São Jorge).

Serviço:

Dia de São Jorge (23)

Local: Paróquia de São Jorge (Av. Dalva, 445, Marambaia)

Data e hora: Sábado (23) das 7h às 19h