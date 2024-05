Santa Missa no Grupo Liberal celebra Solenidade de Pentecostes neste domingo

Realizada na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, a tradicional Santa Missa presidida pelo padre Cláudio Pighin celebrou a Solenidade de Pentecostes neste domingo (19). A celebração, que é uma das mais importantes do calendário litúrgico, marca o encerramento do Tempo Pascal e recorda a descida dos dons do Espírito Santo sobre os apóstolos. Presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, participou da celebração litúrgica, que é aberta ao público.

A missa foi precedida pelos ritos iniciais, com cânticos e louvores, além da leitura dos livros do Ato dos Apóstolos, primeira carta de São Paulo aos Coríntios e a leitura do Evangelho de São João. O tema central da missa foi a ação do Espírito Santo na vida dos fiéis. Direcionando-se aos fiéis, durante a homilia, padre Cláudio explicou que a origem da festa de Pentecostes é baseada em uma antiga tradição hebraica, mas a fé cristã deu um novo significado à celebração.

Durante a missa, o padre fez uma breve reflexão sobre os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. A celebração de Pentecostes também marca o início da ação evangelizadora da igreja católica, ou seja, a continuidade em levar a mensagem de Jesus Cristo, ainda de acordo com padre Cláudio. “Se celebra, de agora em diante, o protagonista da nossa fé, o Espírito Santo”, diz o sacerdote.

“O Espírito Santo é Deus, é quem ajuda a relembrar de Jesus, o testemunho de Jesus na nossa vida. Na história da igreja, quem deu força aos mártires para dar a vida pelos outros? Foram os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem recria a nossa realidade. É por isso que Jesus deu essa missão aos discípulos de anunciar o amor de Deus a todos. Então, ele disse ‘eu vou dar um dom a vocês’. Soprou esses dons sobre eles. Este Espírito cria esse dom em nós, nos dá vida, nos dá força e coragem”, acrescenta o padre Pighin.

Ainda de acordo com o religioso, esse momento que a igreja celebra simboliza o convite de Deus ao anúncio do Evangelho - assim como fizeram os discípulos e seguidores de Jesus Cristo, segundo o sacerdote, a celebração de Pentecostes ainda convida os fiéis a se permitirem a serem conduzidos pela ação do Espírito Santo, de modo a manter uma comunhão diária com Deus.

“Pentecostes é muito importante para nós. É celebrar a ação de Deus em nossa vida. E com o Espírito Santo, nós podemos fazer grandes colheitas em nossas vidas. Que coisa maravilhosa quando a gente teme a Deus, vivendo tudo aquilo que ele está fazendo conosco, mas, às vezes, a gente não percebe. Isso quer dizer que ele nos ama e não nos abandona”, pontua padre Cláudio, ao lembrar da misericórdia do Pai para com a humanidade.