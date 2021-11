Prefeitura de Santa Izabel do Pará descentraliza vacinação nos bairros

A partir desta semana, a Prefeitura de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, começa a descentralizar a vacinação contra a covid-19. Antes, em quase todas as agendas, a imunização era disponibilizada apenas no Centro de Saúde (Cesp). Agora, cada dia da semana contará com uma lista de pontos fixos de vacinação. Esses pontos estarão em vários bairros, contando com as três doses.

O público-alvo é o seguinte: repescagem de 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer, Coronavac e Astrazeneca para quem está no prazo; e 3ª dose para profissionais da saúde, imunossuprimidos e idosos de 60 anos ou mais. Para a dose de reforço (3ª dose), é necessário ter recebido a 2ª dose há seis meses, no mínimo.

Em todas as localidades, das 8h às 12h. Nesta quarta-feira (17), a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza os seguintes pontos na área urbana: Estratégia Saúde da Família (ESF) Bairro Novo, ESF Conj. Kató e ESF Jardim das Graças. Na zona rural, a vacinação será nos seguintes pontos: ESF Americano 1 e 2, ESF Tacajós e ESF Ferreira Pena.

Pontos fixos de vacinação para as próximas semanas - das 8h às 12h

- Segundas

Zona urbana - ESF Santa Rita de Cássia, Escola Marilete Ferreira (no Jardim Miraí) e ESF São Raimundo



- Terças

Zona urbana - ESF Juazeiro, ESF Divinéia e Cesp

Zona rural - ESF Conceição do Itá, ESF Tacajós e ESF Ferreira Pena

- Quartas

Zona urbana - ESF Bairro Novo, ESF Conj. Kató e ESF Jardim das Graças

Zona rural - ESF Americano 1 e 2, ESF Tacajós e ESF Ferreira Pena

- Quintas

Zona urbana - ESF Novo Horizonte, ESF Triângulo e Cesp

Zona rural: ESF Americano 1 e 2, ESF Conceição do Itá e ESF Caraparu



- Sextas

Zona urbana - ESF Santa Lúcia, ESF Jardim das Acácias e ESF Sagrada Família

Zona rural - ESF Km-60