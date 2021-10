Santa Izabel do Pará aplica primeira, segunda e terceira doses até quinta (7)

A programação de vacinação contra a covid-19 no Município de Santa Izabel do Pará será intensa nesta terça-feira (5) e estendendo-se até esta quinta-feira (7). Como informa a Prefeitura Municipal, serão aplicadas a primeira, a segunda e a terceira doses de imunizantes contra o coronavírus no Centro de Saúde (Cesp), de 14 as 17 horas.

Nesse processo de imunização, é feita a repescagem da primeira dose da vacina Pfizer para pessoas com 12 anos de idade ou mais. É também providenciada a aplicação da segunda dose do imunizante Coronavac para as pessoas que estiveram dentro do prazo da vacinação.

Já a terceira dose da Pfizer é aplicada para profissionais de Saúde e para pessoas idosas com 68 anos de idade ou mais, desde que tenham tomado a segunda dose de qualquer vacina há pelo menos seis meses.