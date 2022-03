Santa Casa do Pará desmente suposto vazamento de amônia na instituição hospitalar

Um suposto caso de vazamento de amônia na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, repercutiu nas redes sociais e grupos de aplicativos de mensagens instantâneas na manhã desta segunda-feira (28), causando preocupação aos internautas por conta da gravidade que o composto químico pode oferecer se estiver em contato excessivo com seres humanos. A história foi desmentida pela assessoria de comunicação do hospital.

VEJA MAIS

Diferente do que foi dito na web, quem esteve hoje no hospital afirmou não sentir nada anormal. A amônia é um gás incolor, formado por um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio. Pessoas expostas à substância podem sofrer sintomas como irritação ou queimação na pele, nos olhos e na garganta; ou problemas pulmonares.

Esclarecimento

Por meio de nota, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará informou que “houve vazamento de um galão de desinfetante, que continha hipoclorito de sódio usado na desinfecção de roupas”. O hipoclorito de sódio é conhecido como água sanitária. De acordo com o comunicado, “o incidente aconteceu em um depósito em um local isolado, onde já foi realizada a limpeza do produto”.

Um servidor do setor de engenharia, que preferiu não se identificar, afirmou que a história “não passa de fake news”. Ele assegurou: “Sou do setor responsável, se houvesse mesmo vazado amônia eu seria um dos primeiros a saber”.

É importante ressaltar que o hipoclorito de sódio possui ação corrosiva, podendo provocar queimaduras na pele e nos olhos, quando usado em grandes concentrações. O uso de luvas é aconselhado na hora de usar água sanitária. Caso ocorra contato acidental com a pele ou outro órgão, deve-se lavar a região exposta imediatamente com água corrente e observar se surgem sintomas como coceira e vermelhidão.

Se o hipoclorito de sódio for ingerido de forma acidental, podem surgir sintomas de envenenamento como vontade de vomitar, tosse e dificuldade para respirar, sendo necessário atendimento médico urgente.

Dia de normalidade

Rafaela Barreto, 19 anos, está acompanhando a irmã na Santa Casa desde o domingo (28). Ela diz que não sentiu nada anormal nas dependências do hospital. “Acredito que não houve nada, pois estou aqui desde cedo e não senti nada estranho no corpo ou algum cheiro forte”, disse.