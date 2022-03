Santa Casa disponibiliza acesso on-line a resultados de exames laboratoriais

A Santa Casa do Pará disponibilizou, a partir deste mês, o acesso on-line a resultados de exames laboratoriais. O paciente Diego Cardoso, 19 anos, é acompanhado pelo ambulatório do fígado da Fundação Santa Casa do Pará (FSCMP) e desde criança precisa fazer regularmente o deslocamento de Muaná, no Arquipélago do Marajó, município onde reside, para Belém a fim de fazer exames. Saber que agora todos os resultados de endoscopias, exames de imagens e também laboratoriais feitos na Santa Casa vão estar disponíveis na internet foi, para ele, uma boa notícia.

“Desde que eu fiz o transplante de fígado, sou acompanhado pela Santa Casa e pelo Hospital de Clínicas de São Paulo. Então, muitas vezes tive que vir à Santa Casa apenas para pegar um resultado de exame para levar para um médico de fora daqui. De Muaná para cá, eu costumo gastar cerca de 6 horas de viagem. Para mim, a emissão desse exame on-line vai ajudar muito, pois posso acessar de casa e até mandar o PDF para o médico ver”, afirma o paciente.

Comodidade

Assim como Diego, pacientes de outros municípios paraenses também serão beneficiados com a ação que vai possibilitar o acesso remoto a cerca de 85 mil resultados de exames laboratoriais e mais de 8 mil resultados de exames de imagem realizados por mês na Santa Casa, explica o gerente de Diagnóstico por Imagem e Endoscopia do hospital, José Roberto Duarte Júnior.

“Cerca de 35% dos pacientes atendidos residem fora de Belém. Com o avanço constante da tecnologia na Medicina, as soluções tecnológicas estão presentes em todas as áreas, nos aparelhos e equipamentos que possibilitam e facilitam o trabalho dos médicos. Avalio que a entrega de resultado de exames on-line é mais um dos privilégios e comodidade para o paciente”, diz José Júnior.

“A comodidade é o principal benefício para o paciente que, após realizar seus exames pode ter acesso aos resultados em qualquer lugar e horário. Além disso, o paciente vai ter um histórico dos exames para acessar a qualquer hora e em qualquer lugar mantendo uma memória de sua saúde”, destaca o gerente.

Entre os exames que já estão com seus resultados sendo disponibilizados pela internet os de raio-x, mamografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ressonância magnética, exames endoscópicos e ecocardiograma, além de mais de 600 tipos de exames laboratoriais em bioquímica, microbiologia, hematologia, parasitologia, urinálise e anatomopatológicos.

Além da facilidade de acesso aos exames de forma on-line, José Roberto destaca outras vantagens desse tipo de liberação de resultados.

“ Teremos redução de custos, economia nos recursos gastos com papel, filmes, envelopes, que é sinônimo de contenção para o bolso e para o meio ambiente, não imprimir todos os exames implica, em economia de espaço e infraestrutura para armazená-los, assim como para o paciente com transporte, tempo de espera para receber os resultados, fazendo assim que ele se dedique a outras atividades “, conclui.

Os exames já podem ser acessados no site da Santa Casa, a partir desta quarta-feira (02). A partir dessa data, todos os pacientes que realizarem exames no hospital vão receber um comprovante com senha e login impressos para acesso aos resultados.