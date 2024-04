Saída da Av. Independência será bloqueada e entrada para BR-316 terá mudança, na Grande Belém

O trânsito será alterado na saída da Avenida Independência sentido quem vai para a BR-316 a partir de quarta-feira (03/4), em Ananindeua, Grande Belém. Segundo o que foi informado pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), o local será bloqueado temporariamente e os veículos precisarão desviar para a Passagem Dona Ana (rua ao lado da atual saída) para trafegarem.

Conforme o NGTM, a mudança ocorreu devido às obras no BRT Metropolitano. Além do bloqueio na via, ocorrerão alterações no retorno e cruzamento para Marituba, que serão remanejados e será feita a retirada do sinal momentaneamente. O órgão informou que a previsão é que o trecho seja liberado em torno de 60 dias. O Departamento de Trânsito (Detran) estará na área para orientar e verificar o fluxo de veículos no local.