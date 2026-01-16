Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Saiba quando será divulgado o listão dos aprovados da Unifesspa no Sisu 2026

Universidade utiliza exclusivamente as notas do Enem para ingresso em seus 40 cursos de graduação.

Campus da Unifesspa (Foto: Divulgação | Unifesspa)

Os candidatos à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) poderão conferir o resultado do processo seletivo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2026) no dia 29 de janeiro. A instituição não possui vestibular próprio, e todas as vagas são destinadas por meio do Enem. A Unifesspa disponibilizou 1.345 vagas em 40 cursos de graduação, distribuídos entre os seus campi. Os aprovados poderão acessar os resultados de forma online, conforme o calendário oficial do Sisu 2026.

Podem concorrer às vagas do Sisu 2026 da Unifesspa os candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2023, 2024 ou 2025, sendo considerado, para fins de classificação, a edição do Enem que resultar na melhor média ponderada, de acordo com os critérios estabelecidos para cada curso. É obrigatório que o candidato tenha concluído o ensino médio ou apresente documentação oficial equivalente no momento da habilitação institucional.

Inscrições

As inscrições para o Sisu são realizadas exclusivamente pelo portal do sistema, sob responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso, observando os critérios de classificação, pesos e notas mínimas definidos para cada curso da Unifesspa.

A operacionalização das inscrições, o processamento das notas, a divulgação da chamada regular e os procedimentos relacionados à lista de espera são de responsabilidade do Sisu/MEC. Cabe ao candidato acompanhar todas as etapas do processo seletivo por meio do portal oficial do Sisu e dos canais institucionais da Unifesspa.

Cursos, vagas e turnos

As vagas estão distribuídas entre cursos de licenciatura e bacharelado, com ofertas em turnos matutino, vespertino, noturno e integral, de acordo com a organização acadêmica de cada campus.

A relação completa de cursos, turnos, número de vagas e previsão de ingresso está disponível no Anexo I do edital, publicado no site do Centro de Processos Seletivos (CEPS).

Palavras-chave

listão da unifesspa

graduação

sisu

Belém
