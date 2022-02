Saiba onde se vacinar contra covid-19 neste final de semana na grande Belém

Neste final de semana - sábado (5) e domingo (6) -, o município Belém segue com a imunização contra a covid-19, com doses disponíveis para o público acima dos 12 anos de idade. Há também a aplicação da quarta dose em imunossuprimidos. Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) não divulgou se haverá imunização pediátrica.

Documentos necessários para a quarta dose

É necessário ter tomado a terceira há, pelo menos, quatro meses;

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Cópia do laudo;

Atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão ( o documento ficará retido no ponto de vacinação).

Para adolescentes e adultos, estão sendo disponibilizadas a primeira e segunda doses dos imunizantes Coronavac e Astrazeneca.

Documentos necessários:

RG;

CPF;

Comprovante de residência de Belém;

No caso de reforço vacinal, apresentar a carteira de vacinação.

Confira os quatro pontos de vacinação na capital:

Shopping Boulevard, 10h às 19h.

Shopping Bosque Grão-Pará, 10h às 19h.

Unimed Prime, 9h às 19h.

Unimed Batista Campos, 9h às 19h.

Vacina na Região Metropolitana

Marituba

Seguindo com o calendário de imunização contra a covid-19, o município de Marituba vacina crianças e adultos somente no sábado (5). A vacinação ocorre no Centro Especializado em Reabilitação III (BR 316, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba) de 8h às 12h.

Imunização infantil

Serão vacinadas crianças com 5 a 11 anos completos com ou sem deficiência permanente ou comorbidade. Para se vacinar é importante estar acompanhado de um representante legal.

Documentos necessários:

RG;

CPF;

Cartão SUS;

Carteirinha de Vacinação;

Comprovante de residência de Marituba.

Para as outras faixas etárias, a primeira dose será aplicada em pessoas com idade a partir dos 12 anos completos; a segunda dose para quem recebeu a primeira dose até o dia 3 de janeiro de 2022; a terceira dose ou dose de reforço para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose.

Já para pessoas que estejam imunocomprometidas, a terceira dose pode ser aplicada com 28 dias da aplicação da segunda dose e a quarta poderá ser aplicada em pessoas acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de 4 meses.

Santa Izabel

O município de Santa Izabel do Pará continua imunizando crianças de 5 a 11 neste sábado (5). A vacinação pediátrica ocorre na Escola Municipal Professor Guilherme Mártires, localizada na rua Mata Bacelar, de 8h às 12h. A ampliação da vacina inclui crianças com e sem comorbidades.

Não haverá imunização neste dia para o público acima dos 12 anos de idade.

Documentos necessários para imunização infantil:

Certidão de Nascimento;

CPF;

Cartão SUS;

Comprovante de Residência;

Presença do responsável legal;

RG e CPF do responsável

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)