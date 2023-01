Onde tirar Passaporte em Belém: PF informa novos endereços para emissão e registro de estrangeiros

A Polícia Federal comunicou, nesta quinta-feira (26), que os serviços de emissão de passaporte e registro de estrangeiro passam a funcionar em novos pontos, em Belém e Ananindeua. As mudanças começam a valer na semana que vem e, por isso, o atendimento será suspenso até esta sexta-feira (27). Aos finais de semana, já não há serviço por padrão.

Para emissão de passaportes, o público agora conta com dois postos de atendimento: no shopping Metrópole, em Ananindeua, a partir de segunda-feira (30) e na sede da Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará, que fica na avenida Almirante Barroso (esquina com a avenida Júlio César), a partir da terça-feira (31).

Já a Unidade de Registro de Estrangeiros deixa o shopping Metrópole e passa a funcionar apenas no Aeroporto Internacional de Belém, no segundo piso, também a partir da segunda-feira (30).

Os serviços relacionados à emissão de passaportes foram normalizados, em todo o país, desde o dia 26 de dezembro de 2022. No dia 19 de novembro do ano passado, a PF informou que seria necessário interromper esse atendimento por falta de recursos. O problema, à época, deixou cerca de 2 mil pessoas no Pará prejudicadas e em uma fila de espera.

Confira os postos de atendimento em Belém e Ananindeua

Posto de Emissão de Passaportes – Shopping Metrópole (andar térreo, loja 103-J)

Segunda a Sexta – 07h às 18h

Telefone: 3214-9020

Posto de Emissão de Passaportes – Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará (Av. Almirante Barroso, nº 3251 – esquina com a avenida Júlio César)

Segunda a Sexta – 07 às 17h

Unidade de Registro de Estrangeiros - Aeroporto Internacional de Belém (2º piso)