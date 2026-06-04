Saiba como conservar medicamentos corretamente e evitar riscos à saúde

Guardar medicamentos em locais inadequados, expostos ao calor, à umidade ou fora da embalagem original pode comprometer a eficácia dos tratamentos e trazer riscos à saúde. O alerta é do farmacêutico João Felipe, que reforça a importância de seguir cuidados simples no armazenamento para preservar a qualidade dos medicamentos e garantir a segurança de toda a família.

“Apenas alguns medicamentos precisam ser mantidos sob refrigeração, como certos tipos de insulinas, vacinas e alguns colírios ou xaropes específicos. Essa informação sempre vem indicada na embalagem ou na bula. Guardar um medicamento na geladeira sem necessidade pode prejudicar sua eficácia”, afirma o farmacêutico.

Outro cuidado fundamental é verificar regularmente o prazo de validade e observar mudanças de cor, cheiro ou textura. “O calor e a umidade podem alterar a composição do medicamento, fazendo com que ele perca o efeito antes do prazo de validade ou até se torne inadequado para o uso. Comprimidos podem esfarelar, mudar de cor ou apresentar odor diferente, sinais de que não devem mais ser utilizados”, pontua o especialista.

Embalagens originais

Os medicamentos precisam ficar em suas embalagens originais, pois elas trazem informações importantes, como validade e modo de uso. Já os xaropes devem ser bem fechados após cada utilização e, em alguns casos, mantidos na geladeira, conforme orientação da bula. As pomadas, por sua vez, é indicado que sejam armazenadas em temperatura ambiente e sempre com a tampa bem vedada.

“A embalagem original protege o medicamento da luz e da umidade e traz informações essenciais, como nome, dose, prazo de validade e orientações de uso. Além disso, manter o medicamento na embalagem correta ajuda a evitar trocas ou uso incorreto”, esclarece o farmacêutico João Felipe.

Alcance de crianças

Além disso, é preciso que sejam guardados fora do alcance de crianças e animais. “As condições de armazenamento costumam ser as mesmas que os produtos de uso adulto, mas os medicamentos infantis exigem atenção redobrada. Eles devem ser guardados sempre fora do alcance das crianças, de preferência em armários altos ou trancados, para evitar ingestão acidental”, afirma.

Manter uma boa organização em casa ajuda a evitar erros, desperdícios e o uso inadequado dos produtos. “Não é recomendado guardar medicamentos em banheiros e cozinhas, pois são locais com grande variação de temperatura e umidade, o que pode comprometer a qualidade dos medicamentos. Mesmo em armários fechados, esses ambientes não oferecem as condições ideais de conservação”, conclui.