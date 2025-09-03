Saiba como chegar de ônibus ao Campus da UFPA, em Belém

O Campus da Universidade Federal do Pará - UFPA é um dos pontos acadêmicos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro do Guamá, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer ao ar livre, pesquisa acadêmica, cultura e contato com a natureza. No local, é possível encontrar edifícios acadêmicos e institucionais, áreas de convivência arborizadas e uma bela orla à beira do Rio Guamá.

Onde fica o Campus da UFPA em Belém?

O Campus da UFPA está situado na Rua Augusto Corrêa, nº 01, no bairro do Guamá, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão os edifícios institucionais da UFPA, espaços arborizados e uma orla junto ao Rio Guamá, bastante apreciada para caminhadas, contemplação do pôr do sol e convivência estudantil. É um espaço bastante visitado por estudantes, famílias e turistas, principalmente no fim de tarde ou em dias com eventos universitários ou culturais.

Como chegar de ônibus ao Campus da UFPA

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Campus da UFPA. Abaixo, listamos algumas das principais

Linhas de ônibus para Portão 1 - UFPA (Guamá)

[113] Cremação - Estrada Nova

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[306] UFPA - Pedreira

[307] UFPA - Padre Eutíquio

[308] UFPA - Alcindo Cacela

[309] UFPA - Ver-O-Peso

[914] Marituba - UFPA

Linhas de ônibus para Portão 2 - UFPA (Entroncamento)

[113] Cremação - Estrada Nova

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[306] UFPA - Pedreira

[307] UFPA - Padre Eutíquio

[308] UFPA - Alcindo Cacela

[309] UFPA - Ver-O-Peso

[311] Guamá - Conselheiro

[316] Guamá - Pres. Vargas

[768] Satélite - UFPA

[914] Marituba - UFPA

Linhas de ônibus para Portão 3 - UFPA

[113] Cremação - Estrada Nova

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[306] UFPA - Pedreira

[307] UFPA - Padre Eutíquio

[308] UFPA - Alcindo Cacela

[309] UFPA - Ver-O-Peso

[311] Guamá - Conselheiro

[316] Guamá - Pres. Vargas

[768] Satélite - UFPA

[914] Marituba - UFPA

[305] UFPA - Icoaraci

[320] UFPA - Tamoios

[321] UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)

[417] UFPA / Alcindo Cacela - José Malcher

[643] Pratinha - UFPA

[860] UFPA - Tapanã

[999] Curuçambá - UFPA

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)