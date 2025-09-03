Saiba como chegar de ônibus ao Campus da UFPA, em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Campus da UFPA, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto
O Campus da Universidade Federal do Pará - UFPA é um dos pontos acadêmicos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro do Guamá, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer ao ar livre, pesquisa acadêmica, cultura e contato com a natureza. No local, é possível encontrar edifícios acadêmicos e institucionais, áreas de convivência arborizadas e uma bela orla à beira do Rio Guamá.
Onde fica o Campus da UFPA em Belém?
O Campus da UFPA está situado na Rua Augusto Corrêa, nº 01, no bairro do Guamá, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.
O que tem por lá?
Entre os principais atrativos do local estão os edifícios institucionais da UFPA, espaços arborizados e uma orla junto ao Rio Guamá, bastante apreciada para caminhadas, contemplação do pôr do sol e convivência estudantil. É um espaço bastante visitado por estudantes, famílias e turistas, principalmente no fim de tarde ou em dias com eventos universitários ou culturais.
VEJA MAIS
Como chegar de ônibus ao Campus da UFPA
Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Campus da UFPA. Abaixo, listamos algumas das principais
Linhas de ônibus para Portão 1 - UFPA (Guamá)
- [113] Cremação - Estrada Nova
- [114] Cremação - Alcindo Cacela
- [306] UFPA - Pedreira
- [307] UFPA - Padre Eutíquio
- [308] UFPA - Alcindo Cacela
- [309] UFPA - Ver-O-Peso
- [914] Marituba - UFPA
Linhas de ônibus para Portão 2 - UFPA (Entroncamento)
- [113] Cremação - Estrada Nova
- [114] Cremação - Alcindo Cacela
- [306] UFPA - Pedreira
- [307] UFPA - Padre Eutíquio
- [308] UFPA - Alcindo Cacela
- [309] UFPA - Ver-O-Peso
- [311] Guamá - Conselheiro
- [316] Guamá - Pres. Vargas
- [768] Satélite - UFPA
- [914] Marituba - UFPA
Linhas de ônibus para Portão 3 - UFPA
- [113] Cremação - Estrada Nova
- [114] Cremação - Alcindo Cacela
- [306] UFPA - Pedreira
- [307] UFPA - Padre Eutíquio
- [308] UFPA - Alcindo Cacela
- [309] UFPA - Ver-O-Peso
- [311] Guamá - Conselheiro
- [316] Guamá - Pres. Vargas
- [768] Satélite - UFPA
- [914] Marituba - UFPA
- [305] UFPA - Icoaraci
- [320] UFPA - Tamoios
- [321] UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)
- [417] UFPA / Alcindo Cacela - José Malcher
- [643] Pratinha - UFPA
- [860] UFPA - Tapanã
- [999] Curuçambá - UFPA
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Dica extra
Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA