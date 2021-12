Saiba como ajudar a realizar pedidos de filhos de mulher que ganhou peru para a ceia de Natal

Após conseguir fazer uma ceia de Natal com os filhos, graças à doação de um peru feito por uma servidora pública, Priscila Cardoso divulgou os pedidos feitos ao Papai Noel pelos seis filhos. Moradora do bairro do Benguí, ela conta que o gesto significou muito e proporcionou um momento muito importante para a sua família.

“O senhor é grande, porque o que aconteceu foi um milagre. Na hora da ceia, desmoronei, chorei muito. Os meus filhos agradeceram demais e dinheiro nenhum paga a felicidade dos seus filhos. É muito gratificante”, declarou.

A doação foi feita por Natália Monteiro, que comprou um peru e colocou “à venda” em sua rede social, onde afirmou estar com preguiça de cozinhar. Ao ver a publicação, Priscila comentou: "Poxa, queria tanto ter condições de comprar um para assar para os meus filhos e não tenho". Foi assim que a servidora se comoveu e acabou doando a ave para ajudar na ceia de Priscila.

Ao conversar com a reportagem do Grupo Liberal, Priscila disse que os filhos tinham pedidos de Natal, mas que, infelizmente, devido ela e o marido estarem desempregados, não seria possível presenteá-los. Confira abaixo as opções de presente e, caso queira ajudar, entre em contato com a mãe no telefone (91) 98454-1681.

Oi me chamo raquele, tenho 11 anos, e deseja muito ganha uma Barbie Partins e uma bicicleta com as proteção ❤

Oi me chamo Bianca, tenho 12 anos, e gostaria muito de ganha um material escola completo e um ring light e um kit de maquiagem completo

Oi me chamo Mikael, tenho 10 anos, e gostaria de ganhar partins de 04 rodas um material completo e um muchila ❤

Oi me chamo Sofia, tenho 6 anos, e gostaria muito de ganha uma boneca da baby life e uma casinha de brinquedo e um material completo ❤

Oi me Chamo leiticia, tenho 4 anos, gostaria muito de ganha uma boneca da Frozen uma boneca da baby life e uma Barbie ❤

Oi me chamo Felipe, tenho 2 anos, e gostaria muito de ganhar um boneco roupinha ❤