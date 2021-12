O que poderia ser uma simples venda de Peru congelado, após a servidora pública Natália Monteiro decidir que não iria cozinhá-lo por preguiça, trouxe alimento à mesa para uma família de Belém que não tinha o que comer, nesta sexta-feira (24), às vésperas do Natal. Isso porque a paraense, movida pelo espírito natalino da caridade ao próximo, não apenas se solidarizou com o pedido de Priscila Cardoso, como também doou a comida para a mãe de seis crianças pequenas.

Tudo começou quando Natália criou uma publicação no Facebook e informou que queria vender um Peru, que teria comprado dias atrás, mas estava sem vontade de cozinhá-lo. Entre as ofertas de possíveis compras da ave, um pedido, em especial, tocou o coração da moça: "Poxa, queria tanto ter condições de comprar um para assar para os meus filhos e não tenho".

Mulher emociona web ao doar Peru à mãe que queria alimentar filhos na ceia de Natal, em Belém (Reprodução/ Facebook) (Reprodução/ Facebook)

"De imediato não pensei duas vezes em doar a ela [a ave congelada]. Fui olhar o perfil dela, a qual, é mãe de muitos filhos, meu coração ficou apertado e pedi pra ela buscar de imediato. Ela veio, dei um abraço nela e entreguei o Peru", contou a paraense, que está de férias na capital e não imaginava que a história teria um desfecho emocionante.

"É um sentimento muito gratificante! Mas, eu prefiro acreditar que tudo é obra divina, pois temos que ajudar o próximo sem olhar a quem. Tenho certeza que o Papai do céu está orgulhoso de mim e todos que ajudaram também, pois outras pessoas também ajudaram. Daí o coração transborda gratidão", concluiu.

Mesmo com a grande ajuda da servidora pública, Priscila, que está desempregada e não tem como sair de casa por muito tempo, porque encontra-se adoentada com a virose, ainda não sabe como irá preparar o alimento para as crianças, pois o gás do mês chegou ao fim e falta dinheiro para comprar os outros itens da ceia.

E as dificuldades não param por aí. A moça relatou que a família passa por falta de comida, dinheiro e as contas estão atrasadas. Mas, Priscila afirma que o sentimento de 'gratidão' é enorme pela bondade ofertada por Natália.

"Senti uma emoção muito grande. Fiquei ali, sem palavras, falei para ela muito obrigada. Você pensa uma coisa, fica imaginando outra coisa e o próximo te surpreende. Ainda podemos acreditar nas pessoas, e, hoje eu ganhei um presente desses. Para mim, é um presente e para os meus filhos. Eu ainda vou ter oportunidade de agradecer ela mais ainda", declarou.

Quer ajudar a Priscila a ter um Natal feliz? Saiba como:

PIX CELULAR: 91 98454-1681

Priscila Cardoso dos Passos