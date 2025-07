Rumo às férias: vacinas essenciais para tomar antes de embarcar

Com a chegada das férias escolares no mês de julho, a vacinação contra doenças comuns da época é uma das ações preventivas que devem ser adotadas pelos viajantes. Quem deseja, por exemplo, visitar áreas em que o contato com a natureza é frequente, como Amazonas, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais ou até mesmo outros municípios do Pará, deve se atentar ao esquema de imunização. A maior circulação de pessoas em aeroportos, restaurantes e hotéis facilita o risco de contágio e a proliferação de gripes. A vacinação oferece proteção contra cepas sazonais do vírus, evitando que a doença seja contraída durante a viagem.

A médica infectologista e professora de Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA), Tânia Chaves, alertou sobre a importância de manter a carteira de vacinação atualizada. “As vacinas estão entre as medidas de prevenção de doenças que devem ser atualizadas antes de viajar, como tétano, por exemplo, uma vez que os acidentes neste período podem acontecer. Hoje o país enfrenta uma importante epidemia de influenza (gripe) em diferentes regiões do país, responsável por mais de 70% dos casos de síndrome gripal. E a vacina da gripe encontra-se disponível para os grupos de riscos como gestante, pessoas a partir de 60 anos, crianças abaixo de 5 anos e pessoas portadoras de condições espaciais. Apesar da vacina se encontrar disponível nos postos de saúde as pessoas subestimam a importância desta vacina, deixam de vacinar e se arriscam a desenvolver as formas graves da doença como estamos vendo neste momento os vírus respiratórios ainda estão em alta em todo o país”, afirmou.

Das vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), está a vacina contra o sarampo, devido ao reaparecimento da doença em diversos lugares do mundo, como França, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Austrália, Argentina e México. A medida deve ser priorizada para além de proteger os turistas, preservar a saúde das comunidades que serão visitadas.

"As vacinas da febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola, devem estar atualizadas não somente para viajantes do Brasil, mas para viajantes que vão para outros países também. O continente africano e a América do Sul, são regiões com risco ativo para transmissão de febre amarela. Não podemos esquecer que este ano o estado do Pará teve casos da doença, observados no município de Breves, em pessoas não vacinadas. Todas as vacinas devem ser realizadas dez dias antes da viagem, para que se possa ter anticorpos protetores para evitar estas doenças”, acrescentou a infectologista.

Outras vacinas preventivas indicadas pelos especialistas são da Poliomielite, da Meningite e Hepatite B. Em alguns destinos, a Poliomielite ainda não foi completamente erradicada, como China, Indonésia, Paquistão, Somália, Egito, Madagascar, Filipinas, entre outros, o que torna a vacinação preventiva fundamental, uma vez que a imunização protege contra os sintomas incapacitantes da doença. A vacina contra a Meningite é recomendada para destinos nacionais e internacionais. Ela protege contra o meningococo, uma bactéria perigosa que pode causar inflamação nas membranas que revestem o cérebro.

As formas de contágio da Hepatite B também foram esclarecidas pela médica infectologista, Tânia Chaves. “A vacina da hepatite B, é outra importante vacina que deve ser realizada, lembrando que esta doença pode ser transmitida por meio do contato sexual sem proteção, ou através de procedimentos sem os cuidados requeridos, como a implantação de piercing ou realização de tatuagem. Todas estas vacinas encontram-se disponível gratuitamente pelo SUS nos postos de saúde. Existem ainda as vacinas recomendadas de acordo com o risco de exposição. E isso pode ser esclarecido com profissional médico com experiência em orientação a viajantes. As vacinas devem fazer parte da preparação da viagem para que o viajante tenha uma viagem segura e saudável”, finalizou.