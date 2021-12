Rodoviários decidem sobre paralisação na tarde desta quarta (15)

Rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba decidem, na tarde desta quarta-feira (15), irão paralisar as atividades a partir da meia-noite desta quinta (16). Os trabalhadores pedem reposição da inflação nos salários; pagamento de salários retroativos desde maio; e manutenção de alguns benefícios específicos da categoria, como auxílio clínica.

A partir das 14h, haverá uma audiência digital entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará (Sttrepa). As propostas que resultarem da reunião serão discutidas em assembleia, marcada para as 17h.

Em nota, o Setransbel comunicou: "...sem um equilíbrio econômico financeiro em atualização tarifária (sem revisão há 30 meses), subsídio ou desoneração encontra-se sem capacidade nenhuma em negociar com os rodoviários. O sistema de transporte hoje não tem condições sequer de capacidade de pagamento aos custos atuais. Com a inflação em disparada, os gastos com o diesel, por exemplo, aumentaram 51%, custos esses que somados aos salários correspondem a 80% dos custos operacionais. E que, ainda assim, foram concedidos dois aumentos salariais (5,07% em Maio 2019 e 2,5% em Outubro 2021), sem qualquer repasse na tarifa".

"Por fim, o Setransbel se solidariza ao momento atual da economia, entretanto, o colapso financeiro das empresas do setor no Brasil é iminente, em especial nas cidades onde o sistema é custeado exclusivamente pela receita auferida pelo pagamento da passagem, como ocorre no município de Belém e Região Metropolitana", dizia a nota.