Rodoviários da São Luiz fazem ato na Almirante Barroso nesta quinta (07/07)

Rodoviários da empresa São Luiz fizeram um ato que interditou a avenida Almirante Barroso, na manhã deta quinta-feira (7), no bairro de São Brás, em Belém. Desde o dia 13 de junho, os trabalhadores paralisaram as atividades para cobrar pagamentos que estão atrasados e reajustes. A manifestação durou cerca de 30 minutos e o trânsito foi liberado por volta de 10h.

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel), há pelo menos dois anos, vinha promovendo paralisações devido a atrasos nos pagamentos dos funcionários da São Luiz. A empresa é responsável pelas linhas Canudos - Praça Amazonas II (Tucunduba) e Canudos - Presidente Vargas.

Na São Luiz trabalham cerca de 60 funcionários. Até 10 mil pessoas usam as linhas diariamente. Desde a paralisação, as linhas vêm sendo atendidas com itinerários sobrepostos de outras empresas, como informa a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).