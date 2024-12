Rodoviários da Monte Cristo voltam ao trabalho após receberem salários atrasados

Os rodoviários da empresa Monte Cristo encerraram a greve e já retornaram a trabalhar com 100% da frota em Belém, após negociação com o proprietário da empresa que pagou os salários e as férias atrasadas. Os tickets alimentação, que também estavam atrasados, ainda serão pagos. A greve durou um dia e meio.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Transporte de Belém (SINTREBEL), a greve encerrou por volta das 9h de quinta-feira (12), quando houve o compromisso do proprietário da empresa que já começou a pagar as dívidas trabalhistas com os 350 trabalhadores.

Os trabalhadores iniciaram o movimento paredista na madrugada da última quarta-feira (11). Essa foi a quarta paralisação das atividades no ano de 2024. A empresa é responsável pelas linhas de ônibus Pedreira - Lomas A, Pedreira - Lomas B, CDP Providência, Marex Arsenal, Sacramenta São Brás, Sacramenta Humaitá, Pedreira Nazaré, Bernal do Couto Presidente Vargas, Marituba Cerâmica e Marituba Direcional.