Moradora do bairro do Marco denuncia redução de frota de ônibus da Monte Cristo, em Belém

Moradores do bairro do Marco, em Belém, relatam enfrentar dificuldades após a redução da frota de ônibus da linha José Malcher - Domingos Marreiros, operada pela empresa Monte Cristo. Na manhã desta quinta-feira (7/11), Natália Miranda, moradora da área, contou que há cerca de quatro dias ocorreu a diminuição do número de veículos de três para apenas um.

“Essa linha tem sim funcionamento. Um cobrador nos disse que eles tinham diminuído os ônibus devido a falta de lucro. Nós precisamos e não temos culpa disso. Não sei se tem um lucro que eles queriam, mas a gente se vê sem apoio de ninguém. Dependemos desse ônibus para ir trabalhar diariamente”, desabafa a usuária da linha.

Segundo a moradora, a redução da frota tem causado transtornos significativos para os moradores, que agora precisam enfrentar longas esperas nos pontos de ônibus e incertezas sobre os horários. “Ele deveria sair às seis da manhã, mas não tem um horário fixo. Então para a gente, trabalhador, fica muito complicado depender somente de um ônibus”, relata Natalia.

Com a falta de ônibus, muitos moradores têm sido obrigados a recorrer a aplicativos de transporte por aplicativo, o que tem gerado um aumento considerável nos gastos. “Todo mundo tá indo pra opção de aplicativo de corrida. Só que, assim, a gente é trabalhador e ganha um salário mínimo. Fica pesado pra todo mundo ter esse gasto extra, sendo que temos o passe de ônibus”, lamenta Natalia. Ela calcula que, com a nova realidade, está gastando cerca de R$ 70 a mais por semana com transporte.

Natália relata que tem um grupo no whatsapp com vários moradores que também relatam pela mesma situação. “É complicado demais pra gente. Um ônibus só, pra um bairro todo. E ele não abrange só o bairro do Marco, também passa pelo Telégrafo e outros locais”, finaliza a moradora.

Sobre o caso, a Setransbel esclareceu que a associada, Monte Cristo, encontra-se em processo de Recuperação Judicial, com o objetivo de manter o atendimento à população. “No entanto, essa situação reflete os desafios enfrentados pelo setor, como a drástica redução de passageiros pagantes e o aumento constante nos custos operacionais. Estamos em contato com a empresa para entender e buscar soluções que minimizem o impacto para os passageiros”, informou.