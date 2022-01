Rodoviários da empresa Transportes São Luiz entram no quarto dia de paralisação

Rodoviários da empresa de ônibus Transportes São Luiz, de Belém, estão com as atividades totalmente paralisadas desde a última sexta-feira (10). Os trabalhadores reivindicam o pagamento dos salários e tíquetes de alimentação, que já estão há meses atrasados. A empresa atua nas linhas Canudos — Praça Amazonas II (Tucunduba) e Canudos — Presidente Vargas. Esta é a terceira paralisação dos funcionários da companhia em pouco mais de um mês.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em Empresas de Transportes Coletivos de Passageiros de Belém (Sintrebel), os funcionários da Transportes São Luiz ainda não receberam o pagamento completo dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021, e também o de janeiro de 2022, que já venceu. O 13º salário também não foi pago integralmente, assim como valores referentes aos tíquetes de alimentação.

Por conta disso, os trabalhadores resolveram cruzar os braços na sexta-feira (10) e, desde então, nenhum ônibus dessas duas linhas está circulando na capital. Só a linha Canudos — Praça Amazonas II (Tucunduba) transporta, diariamente, entre 5 a 7 mil passageiros. No último mês de dezembro, duas paralisações já haviam sido realizadas: uma no dia 1º e a outra no dia 13, ambas pelos mesmos motivos.

Uma reunião entre os rodoviários e representantes da Transportes São Luiz está sendo realizada na manhã desta segunda-feira (10), na sede da empresa, localizada na avenida Celso Malcher, no bairro da Terra Firme, para tentar chegar a um acordo entre as partes. Representantes do Sintrebel estão no local para acompanhar as negociações.