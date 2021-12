Rodoviários paralisam linhas de ônibus de Canudos para reivindicar pagamentos atrasados

Desde as 5 horas desta segunda-feira (13), rodoviários da empresa São Luiz paralisam atividades para cobrar pagamentos atrasados, provocando a suspensão da circulação de linhas de ônibus urbanos em Belém. A empresa atua nas linhas Canudos Praça Amazonas II (Tucunduba) e Canudos Presidente Vargas.

O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém, Ewerton Paixão, repassa que a empresa vem atrasando salários e tíquete-alimentação e mais pagamentos de férias e depósitos de FGTS e INSS. "No mês passado, por causa de atrasos, os trabalhadores cruzaram os braços. A empresa fez um termo de ajuste com os rodoviários, afirmando que o pagamento seria feito até o dia 10 de dezembro. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, e os trabalhadores estão sem receber salários e tíquete-alimentação do mês de novembro", destaca Ewerton.

O sindicato manteve contato com a direção da empresa. Os dirigentes da São Luiz alegaram dificuldades financeiras e que não têm como honrar com os pagamentos, mas apenas adiantar uma parte do salário de novembro. O sindicato levou a proposta para os trabalhadores analisarem, eles rejeitaram essa proposição. Os rodoviários pretendem continuar parados até receberem uma nova proposta da empresa.

A reportagem integrada de O Liberal aguarda uma posição sobre o assunto por parte do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (SetransBel).