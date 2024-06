'Robôs futuristas' e games agitam festa para crianças em Belém neste domingo, 30

A AnimeFest Party agita Belém neste domingo, 30, com "robôs futuristas", games e exposição. Promovido pela AnimeFest Futuristic, o evento é destinado para crianças de dois a 13 anos e famílias. Entre as atrações, a festa apresenta DJ Futurista, Banda Futurista e concursos de fantasia e dança.

Egberto Cavalcante é o fundador da AnimeFest Futuristc. O empresário destaca que o objetivo da Baladinha Futurista é “encantar e entreter as crianças de todas as idades em uma experiência imersiva e futurista”. Após 10 anos no mercado de eventos, Egberto notou a necessidade de manter o público entretido e, assim, nasceu a empresa.

Uma das principais atrações da AnimeFest são os robôs. Com estruturas chamativas, cheias de cor e luz, os personagens agitam qualquer ambiente. No total, há mais de 50 colaboradores envolvidos no empreendimento.

As principais atrações da AnimeFest Futuristic são os "robôs futuristas" (Divulgação)

A AnimeFest Party, voltada para crianças e famílias, inicia às 16h e se estende até às 21h. Para participar, é necessário adquirir ingresso pelo site de vendas ou presencialmente, no dia do evento. A entrada custa R$ 60,00 por pessoa, com adicional de R$ 6,00 no site.

A festa ocorre no Espaço FRA, localizado na Rua Jerônimo Pimentel, 124 - Umarizal. Além de atrações para diversão do público, a AnimeFest Party conta com espaço exclusivo para fotos e venda de lanches.

O sucesso da AnimeFest tem inspirado Egberto e sua esposa, Pollyana Negrão, diretora da empresa. O propósito deles é claro, de acordo com o empreendedor: “Expandir para outros estados do país e criar um espaço temático futurista”. Por meio de pesquisas de satisfação, a AnimeFest busca entender a experiência de cada cliente e se aperfeiçoar.

Os robôs futuristas da AnimeFest já foram destaque no clipe de “No Chão, Novinha”, da cantora Anitta. A gravação do vídeo ocorreu em Belém. Na capital do Pará, os personagens também participaram de outros shows, como o do DJ Alok e do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Para contratar os serviços da AnimeFest Futuristic, basta entrar em contato pelo perfil do Instagram @animefest_futuristic ou via WhatsApp, no número (91) 98554-9131.

Serviço

AnimeFest Party - Baladinha Futurista

Data: 30 de junho de 2024, domingo

Horário: de 16 horas a 21 horas

Local: Espaço FRA (Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 124 - Umarizal. Belém, Pará)

Faixa etária: crianças de dois a 13 anos

Valor: R$ 60,00 (+ R$ 6,00 de taxa do site)

Ingressos disponíveis no Sympla.

Mais informações: (91) 98554-9131

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)