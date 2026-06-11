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Revitalização da Praça da República reforça preservação de patrimônio histórico de Belém

As intervenções incluem a renovação da pintura das colunas em estilo greco-romano e a recuperação de diversos elementos arquitetônicos

O Liberal
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Revitalização da Praça da República reforça preservação de patrimônio histórico de Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Um dos espaços públicos mais tradicionais e visitados de Belém está ganhando novas cores. A Praça da República, localizada no centro da capital paraense, passa por uma série de serviços de manutenção e revitalização dos monumentos. As intervenções incluem a renovação da pintura das colunas em estilo greco-romano e a recuperação de diversos elementos arquitetônicos que fazem parte da memória da cidade. Na quarta-feira (10), os visitantes valorizaram as mudanças. Eles afirmaram ser uma maneira de destacar a beleza e história do local.

Ao percorrer a praça, já é possível observar equipes trabalhando na conservação de monumentos, colunas, bancos e áreas de circulação. A programação coordenada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) prevê ainda serviços em coretos, chafariz, anfiteatro, calçadas e a instalação de novas lixeiras ao longo deste mês. Entretanto, o crônograma detalhado ainda não foi disponibilizado pela Prefeitura.

Preservação

Mais do que melhorar a aparência do local, as intervenções têm como objetivo preservar um dos principais patrimônios urbanos de Belém. A Praça da República reúne importantes marcos históricos, áreas de convivência e equipamentos culturais que fazem parte da rotina de moradores e visitantes há décadas.

Frequentadora do espaço, a universitária Fernanda Nascimento, de 21 anos, acredita que a revitalização deve trazer benefícios para diferentes setores da cidade.

“Vai dar um novo visual para a cidade, tanto para quem frequenta a praça quanto para quem vem conhecer. Tem gente que gosta de vir aos finais de semana, outras pessoas passam durante a semana. Como eu e minhas amigas, que às vezes vêm tomar um coco ou apenas fazer uma passagem rápida por aqui”, afirmou.

image A universitária Fernanda Nascimento, de 21 anos, acredita que a revitalização trará benefícios para diferentes setores da cidade. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Para ela, os impactos vão além da questão estética. “Isso é muito importante em todos os aspectos, inclusive para a economia. Vai chamar mais atenção, atrair mais pessoas e valorizar ainda mais o espaço. Também é importante para quem gosta de apreciar os monumentos e a história da cidade. Eu achei muito legal essa ideia de revitalizar a praça”, acrescentou Fernanda Nascimento.

Ponto turístico

A universitária Ana Luíza Janaú Teixeira, de 19 anos, também avalia que as melhorias devem contribuir para tornar o espaço ainda mais atrativo para moradores e turistas.

“É muito importante para a população que já frequenta a praça, porque traz uma qualidade melhor para caminhar, se exercitar e aproveitar o ambiente. Os turistas também ganham com isso”, destacou.

image Ana luiza Janaú Teixaira ao lado de Fernanda Nascimento enquanto caminham pela Praça da República. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Segundo ela, a renovação da pintura dos monumentos e demais estruturas deve valorizar ainda mais um dos cartões-postais da capital.

“Com certeza vai trazer uma beleza maior. Dá uma cara nova para a praça, para o ambiente e para a cidade. É um ponto turístico muito lindo e tenho certeza de que muita gente frequenta. Eu amo vir aqui aos domingos de manhã. Acho que essa revitalização vai trazer um visual maravilhoso para a praça”, afirmou.

Atrativos

Além dos frequentadores, quem trabalha diariamente no local também acompanha as mudanças com expectativa. A vendedora de coco Ana Carolina Silveiro Rodrigues, de 22 anos, faz parte de uma família que mantém uma relação histórica com a praça.

Segundo ela, a mãe trabalha na área há mais de quatro décadas e ajudou a criar os filhos e netos com a renda obtida no local. “Minha mãe trabalha aqui há mais de 40 anos. Ela criou os filhos, os netos, me criou e também ajudou a criar meu irmão, trabalhando vendendo coco aqui”, contou.

Para a comerciante, a conservação da praça influencia diretamente o movimento de visitantes e, consequentemente, as vendas. “É melhor porque faz a praça ficar mais movimentada. Está chegando o Arraial do Pavulagem e a gente precisa estar preparado para receber as pessoas que vêm para cá passear”, disse Ana Carolina.

image Ana Carolina Silveiro Rodrigues, de 22 anos, diz que a família mantém uma relação histórica com a praça. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Ana Carolina observa que muitos visitantes aproveitam a praça para passear, admirar os monumentos e registrar fotografias. “Tem muita gente que passa por aqui, tira foto, visita os monumentos e aproveita o espaço. Quando a praça está bonita, mais pessoas vêm conhecer”, afirmou.

Questionada sobre as melhorias em andamento, ela demonstra otimismo. “Eu espero que fique ainda mais bonita com essas pinturas e revitalizações”, completou.

Melhorias

Além da valorização estética, a revitalização busca preservar estruturas que fazem parte da memória urbana de Belém. Entre os destaques está o Monumento à República, um dos símbolos mais conhecidos da praça, além dos coretos, chafarizes e demais elementos arquitetônicos que ajudam a contar a história da capital paraense.

A Praça da República é considerada um dos principais cartões-postais de Belém e recebe diariamente centenas de pessoas para atividades de lazer, prática esportiva, turismo e eventos culturais. Com as obras de manutenção em andamento, a expectativa é de que o espaço continue sendo um ponto de encontro entre história, cultura e convivência para moradores e visitantes.

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