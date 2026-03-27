Retiro Páscoa Jovem propõe reflexão sobre fé e sentido da Semana Santa em Belém

Em um convite à introspecção, ao fortalecimento da fé e à vivência espiritual, a Casa da Juventude Comunidade Católica (Caju) deu início, nesta sexta-feira (27), a mais uma edição do retiro Páscoa Jovem, em Belém. A programação propõe um mergulho espiritual no significado da Semana Santa.

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Realizado no Centro de Evangelização Nossa Senhora do Carmo (Sementes do Verbo), no bairro da Cidade Velha, o retiro chega à sua 36ª edição com a proposta de estimular a reflexão cristã sobre o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.