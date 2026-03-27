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Comunidade CAJU inicia a Páscoa Jovem nesta sexta-feira (27); evento segue até domingo (29)

A programação é voltada ao público a partir dos 14 anos, como preparação aos eventos da Semana Santa

O Liberal
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Evento terá lugar no Centro de Evangelização Nossa Senhora do Carmo (Cidade Velha - Belém) (Foto: Divulgação / CAJU)

Nesta sexta-feira (27), a Casa da Juventude Comunidade Católica (Caju) inicia a programação do retiro Páscoa Jovem, voltada ao público a partir dos 14 anos, como forma de preparação para os eventos da Semana Santa. O objetivo do retiro espiritual é preparar jovens e adultos para uma melhor vivência da fé e reflexão profunda sobre o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Esta será a 36ª edição do retiro Páscoa Jovem, no Centro de Evangelização Nossa Senhora do Carmo (Sementes do Verbo), no bairro da Cidade Velha, em Belém. A ação tem como foco possibilitar que os participantes possam viver em plenitude a Páscoa do Senhor, permitindo que mergulhem profundamente no mistério da Páscoa litúrgica. 

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O vice-coordenador geral da Comunidade Caju, Bruno Moraes, destaca que a Páscoa Jovem é mais do que uma programação religiosa, pois é um encontro que se propõe a ser uma experiência de transformação interior. 

“Costumo dizer que a Páscoa Jovem é uma experiência de reencontro com Deus, consigo mesmo e com uma geração inteira que também está buscando sentido. Em um mundo que acelera tudo, o retiro nos faz parar. E quando a gente para, a gente escuta. E quando escuta, a gente se transforma”, destaca Bruno.

Ainda segundo Bruno Moraes, a proposta é conduzir os participantes a reconhecerem, na Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, o verdadeiro sentido da Páscoa. “A importância da Páscoa Jovem está justamente nisso: proporcionar uma vivência concreta do mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo de forma profunda, mas com a linguagem do jovem. Não é teoria. É experiência”,  completa o vice-coordenador geral da CAJU.

Realizado no final de semana que antecede a Semana Santa, o encontro acontece em formato presencial e utiliza uma linguagem acessível ao universo juvenil, por meio de dinâmicas, encenações, reflexões, formações, partilhas e momentos de espiritualidade. A programação começará na noite desta sexta-feira (27), prossegue no sábado (28) e vai até domingo (29). O encerramento ocorrerá na Santa Missa, às 16h, na Igreja São João Paulo II. Haverá transporte disponível para o deslocamento até a celebração.

Serviço

Retiro Páscoa Jovem 2026
Data: 27, 28 e 29 de março de 2026 (final de semana que antecede a Semana Santa)
Local: Centro de Evangelização Nossa Senhora do Carmo (Cidade Velha - Belém)
Faixa etária: A partir de 14 anos.
Missa de encerramento: 29 de março (domingo) às 16h na Igreja São João Paulo II.

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Palavras-chave

comunidade CAJU

Páscoa Jovem
Belém
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