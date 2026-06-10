Restauração da Basílica Santuário de Nazaré chega a 95% e avança para restauração da porta central

Com cerca de 95% das obras de restauração concluídas, a Basílica Santuário de Nazaré iniciou nesta terça-feira (9) o restauro da porta central, intervenção que deve durar cerca de 15 dias e marca uma das últimas etapas do projeto de recuperação do templo, segundo a organização do projeto. A ação integra os trabalhos de preservação do patrimônio histórico e religioso da igreja.

Para garantir a segurança durante a execução dos serviços, a porta principal está temporariamente fechada. Durante esse período, os fiéis acessam normalmente a Basílica pelas portas laterais, sem prejuízo às celebrações, atividades pastorais e visitação ao Santuário.

Segundo o engenheiro responsável pelo projeto, Marcos Oliveira, toda a parte interna do restauro já foi concluída, enquanto os serviços externos seguem em andamento. De acordo com ele, a recuperação da porta central marca a fase final da restauração da fachada da Basílica. A intervenção foi deixada para o fim do cronograma por se tratar do principal acesso ao templo. Durante a execução dos trabalhos, a entrada dos fiéis continuará sendo realizada pelas portas laterais esquerda e direita, que também são amplas, confeccionadas em bronze e possuem características semelhantes às da porta principal.

Restauro da porta central marca reta final da recuperação da Basílica de Nazaré (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“A porta principal é toda rica em detalhes, trabalhada em bronze, com esculturas e vários detalhes arquitetônicos. E estamos recompondo a questão principalmente de textura e de coloração. Ela também estava com um defeito funcional, com dificuldade de abertura e fechamento. Estamos com uma estimativa de 15 dias para entrega dessa parte. Pode ser que seja um pouquinho mais, porém a gente estamos com uma expectativa já tendo em vista o que demorou nas outras duas portas”, detalha o engenheiro.

Por integrar o conjunto histórico da Basílica, a restauração da porta central envolve um processo minucioso de conservação. Essa parte dos serviços incluem a limpeza da estrutura, a remoção de incrustações biológicas, como plantas, e a retirada de camadas sobrepostas aplicadas ao longo dos anos, incluindo pinturas. Após essa etapa, é aplicada uma camada de proteção contra oxidação, seguida de um tratamento para conferir aspecto envelhecido ao bronze, conforme aponta o engenheiro.

Engenheiro faz balanço sobre as obras e detalha a etapa atual (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Proteção

O processo é finalizado com novas camadas protetivas, destinadas a preservar a peça contra o desgaste provocado pelo contato constante das mãos, pela exposição ao sol e às demais intempéries, como explica Marcos. “Já foram restauradas e concluídas as outras duas portas laterais, que inclusive já foram entregues. Foi justamente por isso que a gente fez o trabalho de forma gradual: primeiro uma porta, depois a outra, para facilitar o acesso dos fiéis. Agora, a gente está mais ou menos com 95% do restauro concluído, talvez até um pouco mais. A gente está realmente num processo de finalização”, pontua Oliveura.

“A gente restaurou já toda a parte de paredes, de forros internos, toda a parte externa, cobertura, estrutura da cobertura, forro, pinturas externas, fachada e instalações elétricas. Foi refeita toda a parte de instalação sonora, de instalação audiovisual, segurança e incêndio. Tudo isso já foi executado e concluído. A gente já está no processo de desmontagem das estruturas laterais e de alguns serviços no piso que ainda faltam ser executados em termos de restauração. Em relação às instalações, estamos concluindo a implantação da subestação, que vai proporcionar uma segurança energética maior para a igreja”, acrescenta o engenheiro.

Restauro Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal

Projeto pioneiro

O projeto de restauração teve início em 23 de dezembro de 2023 e foi dividido em etapas. Segundo o, os trabalhos começaram pelas capelas laterais do lado esquerdo da Basílica. Em seguida, avançaram até a região central do templo, depois para o lado direito e, posteriormente, para as capelas laterais desse mesmo setor. A quinta fase contemplou o transepto, concluindo a recuperação da área interna da igreja.

“A Basílica nunca tinha sofrido um processo tão completo. A igreja passou por vários processos de restauração menores ao longo de mais de 100 anos, mas nunca por uma intervenção dessa magnitude. A gente percebeu muitos processos de deterioração que já tinham ocorrido e estavam estagnados, além de outros que ainda estavam em andamento. É importante ter essa visão mais macro de tudo o que estava acontecendo para poder interferir em todos os problemas que se apresentavam naquele momento”, relata Marcos.

Após a finalização dos serviços internos, as equipes passaram a atuar na parte externa do templo, com intervenções de pintura e restauração. O entrevistado explicou ainda que a divisão do projeto não segue uma numeração específica de fases, mas é organizada entre etapas internas e externas. Segundo ele, toda a parte interna já foi concluída, enquanto os serviços externos seguem em andamento.

Reparos

Durante a execução da obra, também foi incorporada uma etapa não prevista inicialmente: a recuperação do coro, espaço onde está localizado o órgão da Basílica. De acordo com o responsável, essa estrutura de madeira antiga não fazia parte do escopo original da obra, mas acabou sendo incluída devido à necessidade de preservação. Na sequência, os trabalhos avançaram para a fachada principal e outros elementos externos do conjunto arquitetônico.

Preservação

Para a servidora pública Geize Figueiredo, de 54 anos, que frequenta regularmente a Basílica, o processo de restauração torna o templo ainda mais acolhedor para os fiéis e contribui para a preservação do patrimônio. Segundo ela, é importante que intervenções como essa sejam realizadas periodicamente para garantir a conservação do espaço ao longo dos anos. Ela ainda conta conta que o diferencial é que a obra foi realizada sem que as celebrações fossem paralisadas.

Devota fala da experiência na igreja (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“É um prazer vir aqui, não só na época do Círio, mas também frequentemente para participar das missas e marcar intenções. Ter uma basílica dessa magnitude, com toda essa estrutura e beleza, é muito importante para a gente. Eu acho que isso é um marco da nossa cidade, que precisa, sim, ser preservado. É importante que essa reforma, além de marcar uma nova fase da basílica, também seja um privilégio para as pessoas, para que elas frequentem e valorizem todo esse trabalho cultural que nós temos aqui, não apenas pela parte religiosa, mas também pela importância histórica e cultural”, relata Geize.

Turista

Além dos moradores de Belém, turistas também destacam a importância do processo de preservação do patrimônio material e da memória histórica da Basílica. É o caso de Vanessa Nunes, de 39 anos, fisioterapeuta e empresária natural do Piauí, mas residente em João Pessoa (PB), que visitou a Basílica de Nazaré, na terça-feira (9), durante uma viagem turística a Belém. Católica, ela destaca a beleza do templo e da capital paraense, ressaltando a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural.

Turista comenta a importância da preservação do templo (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“Das capitais que eu conheço e dos locais por onde já andei, Belém é muito grande e muito bonita com relação às igrejas. A parte histórica precisa ser cuidada, limpa. É muito lindo, é muito gratificante estar aqui. E o mais importante é manter a parte histórica, porque na minha cidade arrancaram o piso de alguns igrejas quicando reformaram, trocaram várias coisas e acabaram quebrando o significado da identidade dela”, pontua a turista.

LINHA DO TEMPO DO RESTAURO DA BASÍLICA DE NAZARÉ

Início oficial do maior projeto de restauração já realizado na Basílica Santuário de Nazaré.

23 de dezembro de 2023

↓

1ª etapa

Recuperação das capelas laterais do lado esquerdo da igreja.

↓

2ª etapa

Avanço dos trabalhos até a região central do templo.

↓

3ª etapa

Restauração do setor central ao lado direito da Basílica.

↓

4ª etapa

Intervenções nas capelas laterais do lado direito.

↓

5ª etapa

Restauro do transepto, concluindo a recuperação de toda a área interna do templo.

↓

Nova fase

Início dos trabalhos externos, com restauração da fachada, pinturas e estruturas externas.

↓

Etapa extra

Inclusão da recuperação do coro, espaço onde está localizado o órgão da Basílica, serviço que não estava previsto no projeto original.

↓

Portas laterais

Conclusão e entrega das duas portas laterais de bronze, mantendo o acesso dos fiéis durante as obras.

↓

Infraestrutura

Modernização das instalações elétricas, sistema de som, equipamentos audiovisuais, segurança contra incêndio e implantação de nova subestação elétrica.

↓

Junho de 2026

Início do restauro da porta central, uma das últimas intervenções do projeto.

↓

Situação atual

95% das obras concluídas.