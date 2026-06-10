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Restauração da Basílica Santuário de Nazaré chega a 95% e avança para restauração da porta central

Com acesso liberado pelas portas laterais, a obra integra os trabalhos de preservação do patrimônio histórico e religioso da igreja

Gabriel Pirs

Com cerca de 95% das obras de restauração concluídas, a Basílica Santuário de Nazaré iniciou nesta terça-feira (9) o restauro da porta central, intervenção que deve durar cerca de 15 dias e marca uma das últimas etapas do projeto de recuperação do templo, segundo a organização do projeto. A ação integra os trabalhos de preservação do patrimônio histórico e religioso da igreja.

Para garantir a segurança durante a execução dos serviços, a porta principal está temporariamente fechada. Durante esse período, os fiéis acessam normalmente a Basílica pelas portas laterais, sem prejuízo às celebrações, atividades pastorais e visitação ao Santuário.

Segundo o engenheiro responsável pelo projeto, Marcos Oliveira, toda a parte interna do restauro já foi concluída, enquanto os serviços externos seguem em andamento. De acordo com ele, a recuperação da porta central marca a fase final da restauração da fachada da Basílica. A intervenção foi deixada para o fim do cronograma por se tratar do principal acesso ao templo. Durante a execução dos trabalhos, a entrada dos fiéis continuará sendo realizada pelas portas laterais esquerda e direita, que também são amplas, confeccionadas em bronze e possuem características semelhantes às da porta principal.

image Restauro da porta central marca reta final da recuperação da Basílica de Nazaré (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“A porta principal é toda rica em detalhes, trabalhada em bronze, com esculturas e vários detalhes arquitetônicos. E estamos recompondo a questão principalmente de textura e de coloração. Ela também estava com um defeito funcional, com dificuldade de abertura e fechamento. Estamos com uma estimativa de 15 dias para entrega dessa parte. Pode ser que seja um pouquinho mais, porém a gente estamos com uma expectativa já tendo em vista o que demorou nas outras duas portas”, detalha o engenheiro. 

Por integrar o conjunto histórico da Basílica, a restauração da porta central envolve um processo minucioso de conservação. Essa parte dos serviços incluem a limpeza da estrutura, a remoção de incrustações biológicas, como plantas, e a retirada de camadas sobrepostas aplicadas ao longo dos anos, incluindo pinturas. Após essa etapa, é aplicada uma camada de proteção contra oxidação, seguida de um tratamento para conferir aspecto envelhecido ao bronze, conforme aponta o engenheiro. 

image Engenheiro faz balanço sobre as obras e detalha a etapa atual (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Proteção

O processo é finalizado com novas camadas protetivas, destinadas a preservar a peça contra o desgaste provocado pelo contato constante das mãos, pela exposição ao sol e às demais intempéries, como explica Marcos. “Já foram restauradas e concluídas as outras duas portas laterais, que inclusive já foram entregues. Foi justamente por isso que a gente fez o trabalho de forma gradual: primeiro uma porta, depois a outra, para facilitar o acesso dos fiéis. Agora, a gente está mais ou menos com 95% do restauro concluído, talvez até um pouco mais. A gente está realmente num processo de finalização”, pontua Oliveura. 

“A gente restaurou já toda a parte de paredes, de forros internos, toda a parte externa, cobertura, estrutura da cobertura, forro, pinturas externas, fachada e instalações elétricas. Foi refeita toda a parte de instalação sonora, de instalação audiovisual, segurança e incêndio. Tudo isso já foi executado e concluído. A gente já está no processo de desmontagem das estruturas laterais e de alguns serviços no piso que ainda faltam ser executados em termos de restauração. Em relação às instalações, estamos concluindo a implantação da subestação, que vai proporcionar uma segurança energética maior para a igreja”, acrescenta o engenheiro.

Restauro

Projeto pioneiro

O projeto de restauração teve início em 23 de dezembro de 2023 e foi dividido em etapas. Segundo o, os trabalhos começaram pelas capelas laterais do lado esquerdo da Basílica. Em seguida, avançaram até a região central do templo, depois para o lado direito e, posteriormente, para as capelas laterais desse mesmo setor. A quinta fase contemplou o transepto, concluindo a recuperação da área interna da igreja.

“A Basílica nunca tinha sofrido um processo tão completo. A igreja passou por vários processos de restauração menores ao longo de mais de 100 anos, mas nunca por uma intervenção dessa magnitude. A gente percebeu muitos processos de deterioração que já tinham ocorrido e estavam estagnados, além de outros que ainda estavam em andamento. É importante ter essa visão mais macro de tudo o que estava acontecendo para poder interferir em todos os problemas que se apresentavam naquele momento”, relata Marcos.

Após a finalização dos serviços internos, as equipes passaram a atuar na parte externa do templo, com intervenções de pintura e restauração. O entrevistado explicou ainda que a divisão do projeto não segue uma numeração específica de fases, mas é organizada entre etapas internas e externas. Segundo ele, toda a parte interna já foi concluída, enquanto os serviços externos seguem em andamento.

Reparos

Durante a execução da obra, também foi incorporada uma etapa não prevista inicialmente: a recuperação do coro, espaço onde está localizado o órgão da Basílica. De acordo com o responsável, essa estrutura de madeira antiga não fazia parte do escopo original da obra, mas acabou sendo incluída devido à necessidade de preservação. Na sequência, os trabalhos avançaram para a fachada principal e outros elementos externos do conjunto arquitetônico.

Preservação

Para a servidora pública Geize Figueiredo, de 54 anos, que frequenta regularmente a Basílica, o processo de restauração torna o templo ainda mais acolhedor para os fiéis e contribui para a preservação do patrimônio. Segundo ela, é importante que intervenções como essa sejam realizadas periodicamente para garantir a conservação do espaço ao longo dos anos. Ela ainda conta conta que o diferencial é que a obra foi realizada sem que as celebrações fossem paralisadas. 

image Devota fala da experiência na igreja (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“É um prazer vir aqui, não só na época do Círio, mas também frequentemente para participar das missas e marcar intenções. Ter uma basílica dessa magnitude, com toda essa estrutura e beleza, é muito importante para a gente. Eu acho que isso é um marco da nossa cidade, que precisa, sim, ser preservado. É importante que essa reforma, além de marcar uma nova fase da basílica, também seja um privilégio para as pessoas, para que elas frequentem e valorizem todo esse trabalho cultural que nós temos aqui, não apenas pela parte religiosa, mas também pela importância histórica e cultural”, relata Geize. 

Turista

Além dos moradores de Belém, turistas também destacam a importância do processo de preservação do patrimônio material e da memória histórica da Basílica. É o caso de Vanessa Nunes, de 39 anos, fisioterapeuta e empresária natural do Piauí, mas residente em João Pessoa (PB), que visitou a Basílica de Nazaré, na terça-feira (9), durante uma viagem turística a Belém. Católica, ela destaca a beleza do templo e da capital paraense, ressaltando a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural. 

image Turista comenta a importância da preservação do templo (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“Das capitais que eu conheço e dos locais por onde já andei, Belém é muito grande e muito bonita com relação às igrejas.  A parte histórica precisa ser cuidada, limpa. É muito lindo, é muito gratificante estar aqui. E o mais importante é manter a parte histórica, porque na minha cidade arrancaram o piso de alguns igrejas quicando reformaram, trocaram várias coisas e acabaram quebrando o significado da identidade dela”, pontua a turista.

LINHA DO TEMPO DO RESTAURO DA BASÍLICA DE NAZARÉ

Início oficial do maior projeto de restauração já realizado na Basílica Santuário de Nazaré.

23 de dezembro de 2023

1ª etapa
Recuperação das capelas laterais do lado esquerdo da igreja.

2ª etapa
Avanço dos trabalhos até a região central do templo.

3ª etapa
Restauração do setor central ao lado direito da Basílica.

4ª etapa
Intervenções nas capelas laterais do lado direito.

5ª etapa
Restauro do transepto, concluindo a recuperação de toda a área interna do templo.

Nova fase
Início dos trabalhos externos, com restauração da fachada, pinturas e estruturas externas.

Etapa extra
Inclusão da recuperação do coro, espaço onde está localizado o órgão da Basílica, serviço que não estava previsto no projeto original.

Portas laterais
Conclusão e entrega das duas portas laterais de bronze, mantendo o acesso dos fiéis durante as obras.

Infraestrutura
Modernização das instalações elétricas, sistema de som, equipamentos audiovisuais, segurança contra incêndio e implantação de nova subestação elétrica.

Junho de 2026
Início do restauro da porta central, uma das últimas intervenções do projeto.

Situação atual
95% das obras concluídas.

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Palavras-chave

restauração da basílica

obras

Belém
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