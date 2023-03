Ressurreição foi o tema da missa celebrada pelo padre Cláudio Pighin, em O Liberal

A ressurreição, em suas diferentes formas, foi o tema norteador da missa conduzida pelo padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, na manhã deste domingo (26), no hall de entrada de O Liberal. A celebração, do quinto Domingo da Quaresma, foi aberta à comunidade em geral, como sempre tem ocorrido aos domingos e contou com a participação de várias famílias e crianças, de modo especial.

O padre Cláudio Pighin falou, no início da cerimônia eucarística, sobre a importância de estarmos atentos à proximidade de Deus nas nossas vidas. Ele também lembrou a necessidade de vivermos a Páscoa, que se avizinha, imbuídos do espírito de Jesus Cristo.

No Evangelho, obtido a partir do Livro de São João, foi narrado o episódio em que Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto há alguns dias, o que seria um dos milagres registrados por Cristo. Essa é uma das passagens mais famosas da Bíblia e que também dá início a uma série de acontecimentos que levarão à morte e ressurreição do próprio Jesus. “O ser humano tem dificuldade em lidar com a morte, mas, nós temos que saber que a ressurreição já começou. Precisamos que a nossa carne seja imbuída do espírito de Jesus e isso é o início da nossa ressurreição”, frisou.

O padre também criticou a excessiva dependência da tecnologia, nos dias atuais, sobretudo pelos mais jovens. “Hoje, não é a tecnologia que está a serviço do ser humano, mas o ser humano é que está a serviço da tecnologia. A cultura de hoje não quer que os filhos e filhas de Deus vivam a vida que Deus quer para nós, mas, não podemos desanimar, porque Deus não nos abandona”, afirmou.

A professora Iacy Bezerra, que mora às proximidades da sede de O Liberal, fez questão de participar da celebração. “Eu costumo frequentar a igreja de Santa Cruz, que fica na avenida Almirante Barroso, mas, como gosto muito do padre Cláudio, vim acompanhar a missa aqui, embora já tenha estado em outra celebração, logo cedo”, contou.

Já o promotor de justiça Claudomiro Miranda relatou que perdeu a missa de sábado, na qual sempre comparece, por conta de um compromisso de família e, por isso, decidiu acompanhar a celebração de domingo em O Liberal. “É muito importante, nesse momento em que a Páscoa está próxima, fazer essas reflexões e cuidar da nossa espiritualidade. No próximo domingo já é Domingo de Ramos e eu faço questão de acompanhar tudo. Costumo dizer que o Natal é o nascer e a Páscoa, o renascer”, pontuou.

Entre os participantes da missa estavam o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, sua esposa, Valéria Maiorana. Ao final da celebração, os aniversariantes do dia também foram homenagedos.

