O 3º domingo da Quaresma, Padre Cláudio destaca a importância de encontrar o caminho de Jesus Cristo

A missa de hoje, 12, realizada nas dependências do Grupo Liberal, simboliza o 3º domingo da Quaresma, com o tema: "Cristo, fonte de água que jorra para a vida eterna", e que também celebra a Campanha da Fraternidade 2023. O padre Cláudio Pighin, presidiu a celebração e convidou os presentes à reflexão.

Após os ritos iniciais, a saudação e os hinos de louvores, o público participou com as leituras do dia. Durante a Homilia, padre Cláudio falou sobre o diálogo da Samaritana com Jesus, como este é um exemplo de como é possível trazer Jesus para a vida cotidiana. "A palavra de Deus hoje nos orienta como sentir o desejo da água, que apaga a sede para sempre. Esta água que apaga a sede é Jesus. Esse encontro de Jesus com a Samaritana mostra através de um caminho gradual como chegar a Jesus", declarou.

"Descobrir Jesus na vida das pessoas. Esse encontro com Jesus que se descobre o quanto importante é, na nossa vida, acreditar em Jesus... A nossa necessidade real. Para fazermos um encontro com Jesus, temos que partir de uma realidade concreta, qual é a necessidade da nossa vida? Mostra que Deus não exclui ninguém que todo mundo pode fazer esse encontro com Deus", continuou.

Com a proximidade da Páscoa, celebrada pelos cristãos, padre Pighin reforçou a importância de buscar a palavra de Deus e acreditar que ela é o alimento espiritual. "Com certeza a palavra de Deus é quem alimenta a nossa vida. Que não é somente corpo, a nossa vida é espírito também. Essa vida espiritual nos permite enxergar além do cotidiano. E quem pode fazer isso é a palavra de Deus", alegou.

Por isso, a importância da Quaresma, destacou o celebrante. Que diz que é o momento que prepara os católicos ao encontro com Jesus Cristo. "É o momento de preparação. É por isso que a igreja insiste nessa quaresma, nessa preparação à santa Páscoa, através da escuta atenta da palavra de Deus. Descobri através do encontro com Jesus, essa perspectiva de vida que não se acaba nunca", finalizou.

A economista, Nazaré Nannach, participa das celebrações eucarísticas desde o começo da iniciativa do Grupo Liberal. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A economista Nazaré Nannach participa das celebrações eucarísticas desde o começo da iniciativa do Grupo Liberal. "Eu sempre vim aqui e gosto muito desse ambiente acolhedor. Eu sempre digo que somos uma família, sabe? E assim eu acho perfeito e trago minha família aqui também. Para que a gente possa nesse momento de fé estar juntos. Aqui todos somos família, a família Liberal também. Sou leitora do jornal e venho assistir a missa desde que começou aqui. Eu não perco nenhuma", arguiu.

"Esse momento da quaresma. Sempre a palavra do dia nos faz refletir, né? A Páscoa, a Quaresma, que é um momento da gente fazer uma reflexão mais profunda de como estamos vivendo, o que estamos seguindo é Jesus verdadeiro? Acho que o meu padre Cláudio é ungido mesmo e nos leva a essa grande reflexão", finalizou.