Padre Cláudio Pighin celebra missa, neste quarto domingo da Quaresma, no prédio do Grupo Liberal

O padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, celebrou missa, neste domingo (19), no hall de O Liberal. A celebração ocorreu no quarto Domingo da Quaresma. Ele também citou o milagre do cego de nascença, que foi curado por Jesus.

“Estamos em tempo de Quaresma. Portanto, nos ajuda a palavra de Deus como se preparar para poder adquirir essa lógica de Deus na nossa vida”, disse. Ele citou que Jesus curou um cego de nascença.

“Esse milagre do cego de nascença quer mostrar como todos nós, efetivamente, somos cegos das coisas de Deus. Somos acostumados a ver as coisas materiais do dia a dia, mas, para discernir as coisas de Deus, somos um pouquinho cegos”, disse

O padre disse que esse milagre ajuda a adquirir esta visão das coisas de Deus. “Então não é assim de um resultado mágico. É um trabalho que tem que ser feito com calma, gradualmente, até chegar a fazer esta profissão de fé, reconhecer como Deus age na nossa história”, afirmou.

“Ninguém viu Deus, mas tem dificuldade saber discernir como Deus age a nossa história de efetivamente praticamente esta ação de Deus na nossa história, no dia a dia. Então essa palavra de Deus nos habilita nisso, nos ajuda a pensar, refletir como tentar entrar nessa lógica de Deus”, afirmou.

Ele acrescentou: “...o cego de nascença. Quer dizer, uma pessoa que também não enxergava. Mas depois, devagar, começou a achar que Jesus era um homem interessante, depois um profeta. Até que enfim diz: ‘tu és o filho de Deus, tu és Jesus Cristo, o salvador. Eu creio em ti, Senhor e se prostrou”.

Então, afirmou o padre Cláudio Pighin, as pessoas precisam fazer essa caminhada de fé para poder se libertar das cegueiras de Deus na nossa vida. E, para se libertar, é preciso fazer como o cego fez: buscar, com todas nossas incapacidades, as nossas infelicidades, as nossas pobrezas. Mas ter esta constância de procurar e, aí, vamos descobrindo aos poucos”.

“Não vamos chegar de um dia para o outro não. Precisa de tempo. Preparação. Reflexão, oração. Mas começa através da motivação de querer. Buscar. Depois, Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte”.

Ao final da celebração, padre Cláudio também deu vivas a São José, patrono universal da Igreja e padroeiro das famílias e cujo dia foi celebrado neste domingo. Entre os participantes da missa estavam o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, sua esposa, Valéria Maiorana, e a vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana.