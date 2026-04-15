Resíduos retirados de Belém equivalem a dois mil Mangueirões; entenda

A dimensão dos serviços de limpeza urbana realizados em Belém nos últimos dois anos pode ser medida em uma comparação emblemática: a área total roçada na cidade chega a cerca de 14 milhões de metros quadrados, o equivalente a quase duas mil vezes o campo do Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão.

O número faz parte do balanço das atividades da Ciclus Amazônia desde abril de 2024, quando a empresa assumiu a gestão dos resíduos sólidos da capital paraense. No período, também foram coletadas cerca de 1,2 milhão de toneladas de resíduos.

Desse total, 642 mil toneladas são de resíduos domiciliares, 527 mil toneladas correspondem a resíduos inertes, como entulhos, e 544 toneladas são de resíduos de serviços de saúde, que exigem manejo especializado.

Atualmente, a operação mantém uma média de coleta de aproximada​mente 2 mil toneladas de resíduos por dia, incluindo recicláveis. Para isso, a empresa conta com uma estrutura formada por cerca de 2.600 colaboradores e 290 equipamentos, atuando diariamente em todas as regiões da cidade.

Além da roçagem, os serviços de limpeza urbana também incluem varrição e capinação. Em dois anos, foram mais de 580 mil quilômetros de ruas varridas e 18,5 mil quilômetros de vias capinadas, ampliando a cobertura e a frequência das ações de manutenção urbana.

Segundo o diretor-presidente de Resíduos da Ciclus Ambiental, Bruno Muehlbauer, os números refletem a transformação enfrentada pela cidade após um período crítico. “Assumimos a operação em um momento extremamente desafiador, durante a chamada crise do lixo em Belém. Era um cenário crítico, que exigia resposta rápida, planejamento e investimento. Hoje, conseguimos ver uma transformação real nas ruas, fruto de muito trabalho e dedicação dos nossos colaboradores”, afirma.

O contrato de concessão com a Prefeitura de Belém também prevê investimentos estruturantes, como a implantação de ecopontos, Locais de Entrega Voluntária (LEVs), Estações de Transferência de Resíduos (ETR) e uma Central de Tratamento de Resíduos (CTR), além da remediação do Aterro Controlado do Aurá.

A percepção da população acompanha esse avanço. Pesquisa realizada em 2024 indica que 75% dos entrevistados avaliam que os serviços de limpeza urbana melhoraram após o início da operação da empresa.

Apesar dos resultados, a empresa reconhece que ainda há desafios, especialmente na eliminação de pontos de descarte irregular. “A limpeza urbana é um trabalho diário, que não para. Muito já foi feito nesses dois anos, mas sabemos que ainda há muito a avançar. Seguimos investindo em tecnologia, estrutura e pessoas para garantir um serviço cada vez mais eficiente e sustentável para Belém”, completa Muehlbauer.