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Reitor da UFPA conquista Prêmio de Educação Anísio Teixeira em Brasília (DF)

Gilmar Pereira da Silva foi agraciado pela contribuição à Educação Básica

O Liberal
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Em Brasília (DF), o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, é agraciado com o Prêmio Anísio Teixeira 2026, concedido pela Capes (Foto: Felipe Melo / UFPA)

O reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira da Silva, foi agraciado com o Prêmio Anísio Teixeira 2026, concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), nesta quarta-feira (1º), em Brasília (DF). A honraria é um dos maiores reconhecimentos da educação e da ciência brasileira, entregue a cada cinco anos a personalidades que deram contribuições fundamentais ao desenvolvimento do País.

"Recebi a notícia com profunda emoção e, acima de tudo, com um sentimento de retorno às minhas origens. Embora hoje tenha a honra de estar na gestão da Educação Superior como reitor da UFPA, meu coração e minha formação mais profunda pertencem à sala de aula da escola pública", afirmou o reitor da UFPA, Gilma Silva.

Para ele, a distinção reforça o papel social da academia: "Ser agraciado na categoria Educação Básica é o reconhecimento de que a universidade não pode se isolar, porque ela deve ser a guardiã e a parceira maior do ensino que se faz na base."

A premiação deste ano celebrou os 75 anos da Capes. Foram homenageados 20 profissionais. O reitor da UFPA figurou entre os 10 escolhidos na categoria Educação Básica, único da Região Norte, após ter seu nome indicado pelos Conselhos Técnico-Científicos e deliberado pelo Conselho Superior da autarquia. Outros dez educadores foram agraciados na categoria Educação Superior.

A honraria concedida ao reitor, nesta quarta-feira, chegou em uma data importante para a comunidade acadêmica da UFPA: justamente na véspera do aniversário de 69 anos de da instituição, celebrado nesta quinta-feira (2).

Na cerimônia, a presidente da Capes, Denise Carvalho, enfatizou a valorização de trajetórias dedicadas à ciência: “Ao homenagearmos esses 20 cientistas, reconhecemos trajetórias de excelência que fortalecem nossa soberania científica e pedagógica. É uma honra destacar nomes que personificam os ideais democráticos e inovadores de Anísio Teixeira".

​O gestor da UFPA recordou os desafios sociais enfrentados na Amazônia. "Anísio Teixeira defendia que a escola pública é a máquina que constrói a democracia. Minha trajetória é a aplicação prática desse ideal no contexto amazônico. Inclusão e qualidade, para mim, nunca foram conceitos abstratos: significam lutar para que o filho do ribeirinho, do extrativista, do indígena e do trabalhador urbano tenha acesso a uma alfabetização digna e a um ensino médio que abra horizontes", disse Gilmar Silva.

steja à frente da maior universidade da Amazônia, Gilmar Silva mantém sua atuação docente diretamente vinculada ao interior do Pará. Ele é professor titular lotado no Campus Universitário de Cametá. No município do Baixo Tocantins, ele acumula experiências pedagógicas, tendo sido inclusive secretário de Educação, período em que contribuiu para a consolidação de programas de impacto na região, como o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor).

​"Cruzar a fronteira entre a universidade e a escola básica para qualificar quem ensina é, sem dúvida, uma das marcas mais profundas da minha trajetória", ressaltou o reitor, que aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem às novas gerações de profissionais da área: "Quero dizer aos que estão chegando: tenham orgulho do chão de escola. A educação básica é o lugar onde a transformação social acontece de forma mais pura e urgente."

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