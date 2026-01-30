Capa Jornal Amazônia
Raspou a cabeça após aprovação no vestibular? Veja cuidados essenciais com o couro cabeludo

Raspar a cabeça após passar no vestibular é tradição entre estudantes, mas especialistas alertam para cuidados importantes com o couro cabeludo

Riulen Ropan
fonte

Com a aprovação, muitos calouros mantêm viva a tradição de raspar os cabelos como forma de celebração. (Foto: Igor Mota/OLiberal)

Dentre as diversas formas de comemorar a tão sonhada aprovação no vestibular, raspar a cabeça é uma das tradições mais populares entre os estudantes. O gesto simbólico marca o fim de uma etapa e o início de outra, mas exige atenção com a saúde do couro cabeludo após a raspagem.

Nesta sexta-feira (30), estão sendo divulgados os listões dos aprovados nas principais universidades públicas do Pará, como a Universidade do Estado do Pará (UEPA) e a Universidade Federal do Pará (UFPA). Com a aprovação, muitos calouros mantêm viva a tradição de raspar os cabelos como forma de celebração.

No entanto, mesmo após o ato simbólico, alguns cuidados são fundamentais para evitar problemas como ressecamento, irritações e danos causados pela exposição ao sol.

Especialistas alertam para cuidados após raspar a cabeça

De acordo com os tricologistas João Gabriel Nunes e Marina Barletta, especialistas em saúde capilar e do couro cabeludo, a ausência dos fios deixa a pele mais vulnerável. Por isso, eles listaram cinco cuidados essenciais para quem raspou a cabeça recentemente.

Cinco cuidados para quem raspou a cabeça

1. Proteja o couro cabeludo dos raios solares

Uma das principais funções do cabelo é proteger a cabeça da radiação solar. Sem essa barreira natural, é indispensável aplicar protetor solar diariamente no couro cabeludo, principalmente em ambientes externos. Chapéus e bonés também ajudam a reforçar essa proteção.

2. Hidrate regularmente

Os fios ajudam a evitar o ressecamento excessivo da pele. Por isso, quem raspou a cabeça deve usar hidratantes específicos para o couro cabeludo, prevenindo descamação, sensibilidade e até o envelhecimento precoce da pele.

3. Continue usando shampoo

Ser careca não significa abandonar o shampoo. O produto é essencial para remover oleosidade, poluentes e microrganismos. Existem shampoos próprios para couro cabeludo sensível, que ajudam a manter o equilíbrio da pele sem causar irritações.

4. Prefira raspagem com ajuda profissional

A pele da cabeça é sensível e pode sofrer cortes ou inflamações se a raspagem for feita de forma inadequada. O ideal é procurar um profissional, que utilize equipamentos apropriados e técnicas seguras.

5. Evite condicionador no couro cabeludo

Para quem raspou totalmente os cabelos, é importante não aplicar condicionador, leave-in ou cremes modeladores diretamente no couro cabeludo. Esses produtos são formulados para os fios e podem obstruir os poros ou causar irritações.

Tradição com responsabilidade

Raspar a cabeça após a aprovação no vestibular é uma tradição que simboliza conquista e renovação. Com os cuidados certos, é possível celebrar o momento sem abrir mão da saúde da pele.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Raspar a cabeça

Vestibular 2026

cuidados com o couro cabeludo
Belém
