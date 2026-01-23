Rapper paraense perde tudo em incêndio de ônibus e pede ajuda nas redes; vídeo

A rapper paraense Nic Dias viveu momentos de pânico na tarde desta sexta-feira (23), durante uma viagem de ônibus de Belém para São Paulo. O veículo em que ela estava com a família pegou fogo no trajeto, o que resultou na perda total de roupas, sapatos e objetos pessoais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo a artista, não houve tempo de retirar os pertences antes que as chamas se espalhassem. Ela havia se mudado recentemente para São Paulo em busca de novas oportunidades profissionais e levava todos os seus bens na viagem.

VEJA MAIS

Em vídeo publicado nas redes sociais, Nic Dias relatou o ocorrido e pediu apoio aos seguidores para conseguir recomeçar após o prejuízo.

No depoimento, a rapper explicou que está organizando uma vaquinha para conseguir apoio financeiro. “Infelizmente essa situação aconteceu e eu estou organizando aqui uma vaquinha, porque eu literalmente perdi tudo. Roupa, sapato, objetos pessoais. Não deu tempo de pegar nada, mas graças a Deus estamos com vida”, disse.

Nic também reforçou que a prioridade, no momento do incêndio, foi garantir a segurança da família. “Deus deu esse livramento para a gente”, afirmou, ao agradecer por terem saído ilesos do acidente.

A artista compartilhou uma chave PIX para quem puder contribuir e pediu que a campanha fosse divulgada. “Tenho certeza que Deus vai abençoar vocês e que grandes coisas estão por vir por trás disso”, completou.

O coletivo do qual Nic Dias faz parte também se mobilizou e organizou uma rifa solidária para arrecadar recursos e ajudá-la a reconstruir o que foi perdido. Quem quiser contribuir pode fazer uma transferência via PIX pela chave 36.157.7650.001-87.