Moraes MV se une a Nic Dias e Erick Di no último single antes do disco 'Ontem, hoje e amanhã'; ouça

O rapper Moraes MV lançou o single e videoclipe de “Fúria Negra”. Com a participação de Nic Dias, a faixa também tem assinatura do produtor musical Erick Di. A música e videoclipe já estão disponíveis nas plataformas digitais e YouTube.

“Fúria Negra” é o último single que antecede o lançamento de “Ontem, hoje & amanhã”, o aguardado álbum de estreia do artista paraense, que será disponibilizado em 28 de janeiro de 2025, com 9 faixas, sendo 6 inéditas. Este ano, Moraes MV já lançou outros dois singles, “Rimas Demarcadas”, com participação especial de Thor Moreira e “Black Trindade”, com participações de Sumano e MC Super Shock.

“Decidi encerrar o ciclo de lançamentos de singles do álbum com fúria negra, porque é a faixa mais antiga desse trabalho e essa letra acabou sendo o retorno das minhas composições, em 2019. Musicalmente ela também demarca elementos importantes da construção artística de “Ontem, hoje e amanhã”, principalmente na abordagem que trago sobre autoestima, em que a Nic consegue expressar de outras formas o mesmo tema”, explica.

VEJA MAIS

O videoclipe de “Fúria Negra” gerou boas expectativas para seu lançamento, pois os últimos singles do artista foram premiados em festivais de audiovisual. O clipe de “Black Trindade” foi o vencedor no Festival de Cinema Latino Americano de Alter do Chão, na categoria “Melhor Videoclipe do Norte” e no Festival Videoclipe-se, de Minas Gerais, venceu a categoria “Melhor Direção Criativa”. Já o clipe de “Rimas Demarcadas” foi selecionado no Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus, o qual concorrerá por premiação na categoria “Melhor Clipe”, em janeiro de 2025.

“Fúria Negra” foi gravado na Ilha de Outeiro e teve a direção de Neil Soares e direção de fotografia de Saturação. No vídeo, Moraes MV e Nic Dias rimam em tom agressivo e direto, no topo de uma ruína à beira da praia, com o rio e pôr do sol como cenários de fundo. Os cortes rápidos, movimentos intensos da câmera e luzes vermelhas e azuis são a base do trabalho e “representam a sagacidade que precisamos ter no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, diante das poucas oportunidades que temos”, segundo o rapper.