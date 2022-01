Rancho e Xodó da Nega promovem Grito de Carnaval no Jurunas

Era para ser o primeiro arrastão do ano, saindo à tarde da sede da escola de samba Xodó da Nega, na Rua Fernando Guilhon, no bairro da Cremação, em direção à quadra do Rancho Não Posso Me Amofiná, na Rua Honório José dos Santos, no Jurunas. No entanto, a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) suspendeu a programação, argumentando o risco de aglomeração de pessoas diante da pandemia da covid-19. Desse modo, o arrastão acabou se transformando em um Grito de Carnaval na sede do Rancho, nesta noite de sábado (1º), mediante controle da quantidade de pessoas e apresentação da Carteira de Vacinação. Com entrada gratuita.

Ainda na tarde de hoje (1º), o presidente do Xodó da Nega, Alberto Cantanhede, relatou que pesaram para a decisão de suspender o arrastãoa pandemia e não se ter em vista a realização do desfile oficial de Carnaval em Belém este ano.

"Tudo somou para que os órgãos competentes não liberassem a licença para o arrastão, mas vai haver uma festa lá no Rancho, na parceria do Ranho e do Xodó da Nega", pontuou. Para este encontro das duas escolas de samba, foi programada a presença dos destaques das agremiações carnavalescas, grupos de pagode, cantores locais e outras atrações.

A programação (arrastão) foi pensada pelo presidente do Rancho, Jackson Santarém, aproveitando a tradição das duas escolas no samba de Belém. Santarém ressaltou o fato de as escolas estarem preparadas para desfilar oficialmente em Belém, mas não o farão, em cuprimento à determinação da Prefeitura Municipal diante da pandemia da covid-19 agravada com as novas variantes do coronavírus no mundo.

"Vamos respeitar o decreto municipal, até porque eu perdi para a covid-19 meu pai, um irmão e diretores da escola", observou Jackson Santarém.