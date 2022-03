R$ 4: Novo valor da passagem de ônibus começa a valer nesta segunda-feira em Belém

Começa a valer nesta segunda-feira (28) o novo valor da tarifa de transporte público em Belém, que será de R$ 4. Segundo a prefeitura, o preço está bem abaixo do que foi proposto pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), o qual era de R$ 5,12. Sendo assim, ficou R$ 1,12 a menos, ou seja, 31% abaixo que o proposto pelos empresários, que pleiteavam 42% de acréscimo.

Em nota veiculada na tevê, o Setransbel comunicou que a decisão sobre o novo valor inviabiliza a continuidade do serviço de transporte coletivo de Belém. “Os técnicos do órgão gestor (Semob) concluíram pela tarifa de R$ 5,01 que foi aprovada pelo Conselho Municipal de Transporte, reconhecendo a necessidade da revisão depois de três anos de congelamento”, diz o texto.

A fixação da tarifa em R$ 4 foi feito pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, na tarde de sexta-feira (25). O decreto, homologando o novo valor, foi assinado no mesmo dia.

Com a medida, a tarifa passará dos atuais R$ 3,60 para R$ 4. Assim sendo, R$ 0,40 centavos a mais ou 11% de reajuste, ficando abaixo da inflação.

"O reajuste que determinei levou em consideração a situação econômica e social da população que utiliza o transporte coletivo na cidade, que, há anos, vem sendo sucateado, e que não suportaria pagar por valor mais alto", ressalta o prefeito Edmilson Rodrigues.

Edital de licitação deve ocorrer em até 60 dias

Sobre o financiamento do sistema de transporte, o prefeito Edmilson Rodrigues disse que, em conjunto com outras prefeituras da Região Metropolitana de Belém, serão construídas soluções para o financiamento do sistema, como o subsídio que já está em aprovação pelo Congresso Nacional, em Brasília (DF).

Outro anúncio feito pelo gestor municipal foi a abertura do edital de licitação para a modernização do transporte coletivo, que será em até 60 dias - o que vai proporcionar renovação da frota, a inclusão gradativa de ônibus com ar-condicionado e tarifa do transporte público socialmente justa.