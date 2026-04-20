'Queremos o canal do Mata Fome pronto', diz moradora da Pratinha 2 durante protesto em Belém

Durante a manifestação no bairro da Pratinha 2, na manhã desta segunda-feira (20), a dona de casa Maria Rodrigues dos Santos, de 47 anos, relatou a indignação dos moradores com a falta de avanço nas obras do canal do Mata Fome, consideradas essenciais para conter os alagamentos na região.

“Sou moradora da Pratinha desde 2010. Esse projeto [do canal do Mata Fome] nunca saiu do papel. Chega de sofrer. Entra político e sai político, falam que esse projeto está pronto, mas nunca foi pronto”, afirmou.

Segundo ela, os problemas se agravam a cada período chuvoso, especialmente nas áreas mais baixas do bairro. “Nós moramos ali para a ‘baixada’, as pontes estão sendo devastadas. A gente levanta o piso da casa, no outro ano enche de novo. Precisamos da macrodrenagem. Precisamos do canal do Mata Fome pronto. Chega de sofrimento! Nós não aceitamos mais. Estamos mostrando aqui a nossa indignação”, disse.