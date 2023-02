Quaresma: Arquidiocese convoca cidadãos para a conversão a Deus

Com a Catedral Metropolitana de Belém no bairro histórico da Cidade Velha praticamente tomada por fiéis de várias idades, na noite desta Quarta-feira de Cinzas (22), o acerbispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidiu a Missa da Benção e Imposição das Cinzas, ao lado do cura da Sé, monsenhor Agostinho Cruz, marcando o começo da Quaresma. Esse período de reflexões e penitência será encerrado na Missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa, em 6 de abril. A Quaresma marca a preparação dos fiéis para Páscoa do Senhor a transcorrer em 9 de abril.

Dom Alberto destacou que na Escritura há uma Palavra que diz "Tu és pó e ao pó hás de voltar". "Então, nós temos consciência da nossa limitação humana, e é uma tradição muito antiga da Escritua, do Antigo Testamento, das pessoas colocaram a cinza na cabeça para expressar penitência, a necessidade de mudança, de conversão, de volta para Deus, e esse costume já no Antigo Testamento entrou na vida da Igreja também; na Quarta-feira de Cinzas, as cinzas colocadas sobre a testa, sobre a cabeça querem expressar que a pessoa tem consciência de que ela é limitada, que precisa se converter para Deus, porque convertendo-nos para Deus nós vamos experimentar a graça da força da ressurreição de Cristo", afirmou o arcebispo.

A Quaresma são 40 dias, número bíblico, simbólico, e existe em função da Páscoa, que é a renovação do Batismo do cristão, como destaca o arcebispo. Ele observa que quando os cristãos se reúnem para celebrar a Páscoa, que começa na Quinta-feira Santa e vai até o domingo, celebra-se o centro da vida cristã: "Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a salvação e a vida".

Dom Alberto recebeu a Cruz em cinzas na cabeça, do monsenhor Agostinho, durante a cerimônia religiosa na Catedral.

Dom Alberto recebe a Cruz em cinzas do monsenhor Agostinho, na Catedral de Belém (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

Igreja presente

"Isso é tão importante que nós, cristãos, separamos esses 40 dias, no sentido simbólico, para fazer um exercício: da escuta da Palavra de Deus, oração, espírito de mortificação, conversão, e, é claro, um dos sinais da conversão para nós, é o amor ao próximo, e por isso nós fazemos a Campanha da Fraternidade (organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), um jeito de a Igreja se fazer presente na sociedade; internamente, ela vive a Quaresma, externamente ela quer dar um sinal diante de um problema social, e este ano, pela terceira vez, a Igreja toca no tema da fome". A abertura da CF2023 em Belém ocorrerá neste sábado (25).

Na Homilia da Missa das Cinzas, dom Alberto Taveira Corrêa destacou que a Quaresma é uma oportunidade para o cidadão se voltar para Deus, para si mesmo e para o próximo na prática da caridade. "Quaresma significa é um tempo de conversão, de a gente olhar para Cristo, por tudo o que ele fez por nós", afirmou a dona de casa Milene Rocha, que participou da Missa da Benção e Imposição das Cinzas na Catedral. Ao longo do dia, foram celebradas missas com esse sentido nas paróquias da Arquidiocese de Belém.