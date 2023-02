Campanha da Fraternidade 2023 é lançada oficialmente; conheça o tema deste ano

Nesta quarta-feira (22), a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou oficialmente a Campanha da Fraternidade 2023 trazendo a fome, pela terceira vez, como tema do evento. O cerimônia de lançamento teve início com a realização de uma Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida, sede da CNBB, em Brasília, presidida pelo secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado, e concelebrada pelos padres assessores da CNBB. O movimento marca a Quaresma, período religioso do catolicismo que acontece entre o Carnaval e a Páscoa.

O tema escolhido pela CNBB tem o lema do Evangelho de Mateus “Dai-lhes vós mesmo de comer!”. A frase é dita por Jesus Cristo pouco antes do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar uma multidão.

De acordo com a CNBB, "a emergência sobre o assunto" foi o que motivou a escolha. Segundo uma pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgada em junho do ano passado, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer diariamente no país. O número é quase o dobro do contingente estimado em 2020 e representa 14 milhões de pessoas a mais passando fome no Brasil.

"Um dos objetivos é propor aos fiéis um caminho de conversão para não ceder à cultura da indiferença frente ao sofrimento humano conforme pede o Papa Francisco", diz a CNBB.

A Campanha da Fraternidade surgiu em 1964 como uma proposta da CNBB à igreja Católica para celebrar a Quaresma. Além das orações e do jejum, o objetivo é "exercitar a caridade associada à reflexão e ação sobre um tema específico".

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).